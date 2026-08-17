عقوبات الانسحاب في الدوري المصري الممتاز 2026

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أغسطس 2026 12:36 مساءً - كشف طه عزت، رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، عن تفاصيل العقوبات التي تنتظر الفرق في حال الانسحاب من مباريات الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الجديد، المقرر انطلاقه يوم الجمعة 21 أغسطس.

3 حالات للانسحاب في الدوري المصري

وأوضح طه عزت أن لائحة المسابقة حددت 3 أشكال للانسحاب، تشمل الانسحاب المؤقت، والانسحاب خلال سير المباراة، إلى جانب عدم حضور الفريق أو الانسحاب قبل صافرة البداية.

وتختلف الإجراءات والعقوبات بحسب توقيت الانسحاب والظروف التي أدت إليه، وفقًا لما تنص عليه اللائحة المنظمة للمسابقة.

عقوبة الانسحاب من المباراة

أكد رئيس لجنة المسابقات أن العقوبة المقررة للانسحاب قبل بداية المباراة أو أثناء سيرها لم تتغير عن الموسم الماضي.

وبموجب اللائحة، يخسر الفريق المنسحب المباراة بنتيجة 3-0، إلى جانب توقيع عقوبة إضافية تتمثل في خصم نقاط من رصيده، وفقًا للقواعد المعتمدة للمسابقة.

مهلة 15 دقيقة للانسحاب المؤقت

وتحدث طه عزت عن الانسحاب المؤقت، موضحًا أن حكم المباراة يملك مهلة تصل إلى 15 دقيقة للتعامل مع الموقف، وذلك في حالة توقف اللعب نتيجة اعتراض أحد الفريقين على قرار معين.

وأشار إلى أن مثل هذه الحالات ظهرت من قبل في مباريات وبطولات دولية، مستشهدًا بواقعة شهدها نهائي كأس أمم إفريقيا الأخير بين السنغال والمغرب، عندما توقفت المباراة لعدة دقائق بسبب اعتراض أحد طرفي اللقاء.

عقوبات جديدة على اللاعبين

وشهدت اللائحة الجديدة بعض التعديلات المتعلقة باللاعبين في حالات الانسحاب، من بينها التعامل بحزم مع اللاعب الذي يغادر أرض الملعب من خلال تجاوز خط التماس في الوقائع المرتبطة بالانسحاب.

وفي هذه الحالة، يتعرض اللاعب للطرد المباشر، بينما إذا تجاوز عدد اللاعبين الذين غادروا أرض الملعب 7 لاعبين، يتم اعتبار الفريق منسحبًا وخاسرًا للمباراة.

كما أوضح طه عزت أن اللاعب الذي يحصل على بطاقة حمراء بسبب واقعة مرتبطة بالانسحاب يتم إيقافه مباراتين، وتُعامل الواقعة باعتبارها حالة طرد مباشر.

وتأتي هذه التعديلات قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، في إطار سعي رابطة الأندية إلى وضع ضوابط واضحة للتعامل مع حالات الانسحاب وضمان انتظام المسابقة.