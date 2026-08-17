الأهلي يحسم 3 صفقات جديدة استعدادًا للموسم المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أغسطس 2026 02:36 صباحاً - أنهى النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع 3 لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية، في إطار خطة الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة للاستعداد للموسم الجديد.

3 صفقات جديدة في الأهلي

ونجح الأهلي في إتمام التعاقد مع توفيق محمد، الظهير الأيسر لفريق منتخب السويس، إلى جانب محمد عبد الناصر لاعب وسط المقاولون العرب، ومحمود صلاح جناح غزل المحلة.

وتأتي هذه التعاقدات ضمن تحركات إدارة النادي لتوفير عناصر جديدة في المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، وزيادة الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني خلال الموسم المقبل.

أبرز الراحلين عن الأهلي

وشهدت فترة الانتقالات الصيفية رحيل عدد من لاعبي الأهلي، يأتي في مقدمتهم محمود حسن تريزيجيه بعد انتقاله إلى الرياض السعودي، إلى جانب أليو ديانج عقب انتهاء عقده، ومحمد علي بن رمضان الذي انتقل إلى الشمال القطري.

كما رحل محمد شكري ومصطفى العش ومحمد سيحا إلى المصري، وانتقل أحمد عابدين إلى وادي دجلة، بينما تمت إعارة نيتس جراديشار إلى سيراميكا كليوباترا ومحمد شريف إلى الزوراء العراقي.

وأنهى الأهلي ارتباطه بعمر كمال عبد الواحد، الذي انتقل إلى المقاولون العرب لمدة موسمين، بالإضافة إلى إعارة إبراهيم عادل إلى الفريق نفسه، مع فسخ عقود حسام عادل ومصطفى مخلوف وحازم جمال وسمير محمد.

الأهلي يواصل تدعيم صفوفه

وبانضمام الثلاثي الجديد، ارتفع إجمالي صفقات الأهلي خلال الميركاتو الصيفي إلى 8 لاعبين، بعدما سبق للنادي التعاقد مع علي محمود وأقطاي عبد الله من إنبي، والمغربي سفيان بن جديدة من المغرب الفاسي، والجزائري منصف بقرار من دينامو زغرب الكرواتي.

وتسعى إدارة الأهلي إلى الانتهاء من جميع الملفات الخاصة بالقائمة قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، مع الحفاظ على التوازن بين العناصر الجديدة واللاعبين الموجودين بالفعل.

قائمة الأهلي للموسم الجديد

وتضم حراسة مرمى الأهلي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

وفي خط الدفاع يتواجد محمد هاني، وأحمد عيد، وكريم فؤاد، وياسر إبراهيم، وياسين مرعي، وهادي رياض، وعمرو الجزار، وأشرف داري، وكريم الدبيس، إلى جانب توفيق محمد.

أما خط الوسط فيضم مروان عطية، وأكرم توفيق، وأحمد رضا، وإمام عاشور، ومحمد مجدي أفشة، وعمر الساعي، وعلي محمود، وطاهر محمد طاهر، وأحمد مصطفى زيزو، وحسين الشحات، ورضا سليم، وأشرف بن شرقي، وأحمد نبيل كوكا.

وفي خط الهجوم يتواجد الثلاثي منصف بقرار، وسفيان بن جديدة، وأقطاي عبد الله.

الأهلي يحسم ملف المحترفين

وقام الأهلي برفع اسم يوسف بلعمري من قائمته، ليصبح عدد المحترفين الأجانب 5 لاعبين، وهم أشرف داري ورضا سليم وأشرف بن شرقي وسفيان بن جديدة، بالإضافة إلى الجزائري منصف بقرار.

كما خرج التونسي محمد الضاوي كريستو من حسابات القائمة، مع استمرار المفاوضات بشأن مستقبله بعد تعافيه من جراحة الفتق.

قيد لاعبي مواليد 2005

وضمت قائمة الأهلي عددًا من اللاعبين مواليد 2005، وهم محمد عبد الله، ومحمد رأفت، وعمر سيد معوض، وأحمد خالد كباكا، مع إفساح مكان لمحمد عبد الناصر، الذي تأجل انضمامه إلى يناير المقبل بناءً على طلب المقاولون العرب.

كما تم قيد محمود صلاح ضمن فريق الناشئين مواليد 2007، ليواصل اللاعب مشواره مع النادي ضمن خطة الاستفادة من العناصر الشابة.