اليوم .. وزير التربية والتعليم يعلن تفاصيل شهادة البكالوريا المصريةا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 أغسطس 2026 11:13 صباحاً - يستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، تفاصيل آليات نظام شهادة البكالوريا المصرية والرد على الاستفسارات المتعلقة به والاستعدادات للعام الدراسي الجديد فى مؤتمر صحفى عصر اليوم الاثنين.

ولأول مرة تدخل شهادة البكالوريا المصرية حيز التنفيذ والتطبيق فعليا بداية من العام الدراسى الذى ينطلق 12 سبتمبر المقبل، حيث أكد الوزير عن أنه سيتم الإعلان عن القرارات الوزارية المتعلقة بالآليات المنظمة لشهادة البكالوريا المصرية واعتماد المناهج من مؤسسة البكالوريا الدولية وإتاحتها عبر الموقع الرسمي للوزارة خلال أيام.

ما هى شهادة البكالوريا المصرية وعدد المواد الدراسية

تعتمد الدراسة فى شهادة البكالوريا المصرية على 7 مواد موزعة على عامين دراسيين الثانى والثالث الثانوى بواقع 4 مواد دراسية فى الصف الثانى الثانوى و3 فى الثالث الثانوي كالتالى:

- مواد الصف الثاني هي: ثلاث مواد عامة إجبارية مشتركة في كل المسارات: اللغة العربية،اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ.

- مادة تخصصية واحدة فقط يختارها الطالب من بين مادتين في كل مسار (مسار الطب: الرياضة أو الفيزياء - مسار الهندسة: الكيمياء أو البرمجة - مسار الأعمال: إدارة الأعمال أو المحاسبة - مسار الآداب: علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية.

المادتان التخصصيتان في الصف الثالث هما:

- مسار الطب: الأحياء والكيمياء مستوى رفيع - مسار الهندسة: الرياضة والفيزياء مستوى رفيع - مسار الأعمال: الاقتصاد مستوى رفيع، والرياضيات مسار الآداب: الجغرافيا مستوى رفيع، والإحصاء، مادة التربية الدينية والنجاح فيها يشترط حصول الطالب على 70%.

عدد أيام الدراسة الفعلية

ووجه الوزير خلال لقاءه مع مديرى مدارس بأهمية الالتزام بالخريطة الزمنية المعلنة للعام الدراسي الجديد وزيادة عدد أيام الدراسة الفعلية إلى 183 يومًا لتطبيق عدد الساعات الكافية للانتهاء من شرح المواد الدراسية خلال أيام الدراسة الفعلية.



