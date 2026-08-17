غياب حسام أشرف ومحمد إبراهيم عن مباراة الزمالك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أغسطس 2026 12:36 مساءً - تأكد غياب الثنائي حسام أشرف ومحمد إبراهيم عن صفوف الزمالك في مواجهة الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد.

سبب غياب ثنائي الزمالك

وأوضح الجهاز الإداري للفريق أن الثنائي لن يكون متاحًا للمشاركة في المباراة بسبب الإيقاف، بعد تراكم البطاقات الصفراء التي حصل عليها اللاعبان في المباريات السابقة.

ويضع غياب حسام أشرف ومحمد إبراهيم الجهاز الفني أمام ضرورة البحث عن البدائل المناسبة قبل بداية مشوار الزمالك في بطولة الدوري.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

ويلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري يوم الجمعة 21 أغسطس 2026، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الافتتاحية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الفريق الأبيض إلى تحقيق بداية قوية في المسابقة وحصد النقاط الثلاث، خاصة مع تطلعاته للمنافسة على لقب الدوري خلال الموسم الجديد.

الزمالك يجهز البدائل

ويعمل الجهاز الفني للزمالك خلال الأيام الحالية على الاستقرار على التشكيل الذي سيخوض به اللقاء، مع تجهيز العناصر القادرة على تعويض غياب الثنائي الموقوف.

وتحظى مواجهة الاتحاد السكندري بأهمية كبيرة لدى الجهاز الفني واللاعبين، باعتبارها ضربة البداية للفريق في منافسات الدوري، وسط رغبة في تحقيق نتيجة إيجابية تمنح الزمالك دفعة قوية مع بداية الموسم.