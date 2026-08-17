شاهندة المغربي حكمة لنهائي أمم إفريقيا للسيدات 2026...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أغسطس 2026 12:36 مساءً - اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» الحكمَة المصرية شاهندة المغربي لإدارة المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، والتي تجمع بين منتخبي الكاميرون ومالاوي.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 على أرضية ملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط، في ختام منافسات البطولة القارية.

شاهندة المغربي تدير نهائي أمم إفريقيا للسيدات

وتبلغ شاهندة المغربي من العمر 35 عامًا، وتمتلك خبرة كبيرة على المستوى القاري، حيث تشارك في إدارة منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات للمرة الثالثة على التوالي.

وسبق للحكمة المصرية إدارة مباراة تحديد المركز الثالث في نسختي البطولة عامي 2022 و2024، واللتين أقيمتا في المغرب أيضًا، لتواصل حضورها في النسخة الحالية من البطولة.

كما سبق للمغربي المشاركة في جميع نسخ الأدوار النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات، وكانت ضمن طاقم تحكيم النهائي الأول للبطولة عام 2021 عندما تولت مهمة الحكم الرابع.

إنجاز مهم في الدوري المصري

وسجلت شاهندة المغربي محطة بارزة في تاريخ التحكيم النسائي المصري عام 2022، بعدما أصبحت أول حكمة تدير مباراة في منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء ظهورها في مباراة جمعت بين فريقي سموحة وفاركو، لتضيف إنجازًا جديدًا إلى مسيرتها في التحكيم المصري والقاري.

طاقم تحكيم نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات

يعاون شاهندة المغربي في إدارة المباراة النهائية طاقم تحكيم متعدد الجنسيات، وجاء تشكيله كالتالي:

الحكمة الرئيسية: شاهندة سعد علي المغربي – مصر.

الحكمة المساعدة الأولى: كوينسي فيكتوار – موريشيوس.

الحكمة المساعدة الثانية: هدى عفين – تونس.

الحكمة الرابعة: فينسنتيا إنيونام – توجو.

الحكمة المساعدة الاحتياطية: نفيسة ييكيني شيتو – بنين.

طاقم تقنية الفيديو VAR

كما أعلن «الكاف» تشكيل طاقم تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، وجاء على النحو التالي:

حكم الفيديو المساعد: دورصاف قنواتي – تونس.

المساعدة الأولى لحكم الفيديو المساعد: زكريا بوشتاوي – المغرب.

المساعدة الثانية لحكم الفيديو المساعد: ليتيسيا أنطونيلا فيانا – إسواتيني.

مقيّمة الحكام: فاتو جاي – السنغال.

ويعكس اختيار شاهندة المغربي لإدارة النهائي الثقة التي تحظى بها على الساحة الإفريقية، بعد مسيرة شهدت مشاركات متعددة في البطولات القارية ومباريات الأدوار النهائية.