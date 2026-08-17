يوفنتوس يحسم الجدل بشأن التعاقد مع مصطفى شوبير

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أغسطس 2026 12:36 مساءً - حسم نادي يوفنتوس الإيطالي موقفه من الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية بشأن اهتمامه بالتعاقد مع مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يوفنتوس ينفي التفاوض مع مصطفى شوبير

كانت تقارير صحفية قد ربطت اسم مصطفى شوبير بالانتقال إلى صفوف يوفنتوس، بعدما تردد أن الحارس المصري دخل ضمن قائمة اهتمامات النادي الإيطالي لتدعيم مركز حراسة المرمى قبل بداية الموسم الجديد.

إلا أن هذه الأنباء لم تستمر طويلًا، بعدما نفى المكتب الإعلامي ليوفنتوس وجود أي مفاوضات مع حارس الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب ليس ضمن خطط النادي خلال فترة الانتقالات الحالية.

ونقلت شبكة «Tribuna» تصريحات عن المتحدث الإعلامي للنادي الإيطالي، أكد خلالها عدم وجود رغبة من جانب يوفنتوس في التعاقد مع مصطفى شوبير، لتنتهي بذلك التكهنات التي ربطت الحارس المصري بالانتقال إلى العملاق الإيطالي.

يوفنتوس يبحث عن حارس جديد

ويواصل يوفنتوس تحركاته في سوق الانتقالات من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى، خاصة بعد تعثر مساعيه لضم الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس أستون فيلا.

وارتبط النادي الإيطالي أيضًا بمفاوضات مع جولييلمو فيكاريو، حارس مرمى توتنهام هوتسبير، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن انتقاله إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

موقف مصطفى شوبير مع الأهلي

وعلى الجانب الآخر، يستمر مصطفى شوبير مع الأهلي، في ظل تمسك النادي بخدمات الحارس وعدم وجود نية للاستغناء عنه في الوقت الحالي.

ورفضت إدارة الأهلي عددًا من العروض التي وصلت للحصول على خدمات الحارس خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع استمرار المفاوضات بشأن تجديد عقده مع الفريق، بما يعكس رغبة النادي في الحفاظ عليه ضمن صفوفه خلال الفترة المقبلة.

ويظل مصطفى شوبير أحد الخيارات المهمة في مركز حراسة المرمى بالأهلي، مع استمرار استعداد الفريق للموسم الجديد والمنافسات المحلية والقارية.