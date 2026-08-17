الزمالك يضم محمد مصطفى «لعبة» لتدعيم فريق الطائرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أغسطس 2026 12:36 مساءً - أعلن نادي الزمالك إتمام تعاقده مع محمد مصطفى، الشهير بـ«لعبة»، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة رجال، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد.

محمد مصطفى يوقع للزمالك

وأنهى اللاعب إجراءات انتقاله إلى الزمالك بعدما وقع على عقود الانضمام للفريق خلال جلسة جمعته مع هشام نصر، نائب رئيس النادي، وبحضور رامي نصوحي عضو مجلس الإدارة، وأحمد شعلان مدير فريق الكرة الطائرة.

وتأتي الصفقة ضمن تحركات إدارة الزمالك لتدعيم قائمة الفريق بمجموعة من العناصر القادرة على تقديم الإضافة الفنية، بما يتناسب مع احتياجات الجهاز الفني خلال الموسم المقبل.

الزمالك يستعد للموسم الجديد

وتسعى إدارة النادي إلى بناء فريق قوي للكرة الطائرة من خلال تدعيم المراكز المختلفة والاستعانة باللاعبين المميزين، بهدف رفع مستوى المنافسة خلال البطولات التي يشارك فيها الفريق.

ومن المنتظر أن يمثل انضمام محمد مصطفى «لعبة» إضافة جديدة إلى صفوف الزمالك، في ظل تطلعات الفريق للمنافسة بقوة على الألقاب خلال الموسم الجديد.