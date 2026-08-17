دوت الخليج -

179 مستوطناً يقتحمون الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. 179 مستوطناً يقتحمون الأقصىاقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت مصادر محلية، بأن 179 مستوطنا، اقتحموا المسجد الأقصى من الجهة الشرقية بحماية ومرافقة قوات الاحتلال، وأدوا طقوسا. يشار إلى أن المسجد الأقصى المبارك يتعرض لاقتحامات متكررة من قبل المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال وسط تصعيد وانتهاكات متواصلة بحق الفلسطينيين ومقدساتهم.

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