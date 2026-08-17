عمر مرموش يتعرض لآلام بعد مباراة مانشستر سيتي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أغسطس 2026 12:36 مساءً - تعرض المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، لآلام عقب مشاركته أمام أرسنال في نهائي كأس الدرع الخيرية، الذي انتهى بفوز الفريق اللندني بثلاثة أهداف دون مقابل وتتويجه باللقب.

مشاركة عمر مرموش أمام أرسنال

شارك مرموش في المباراة خلال الشوط الثاني، بعدما دخل إلى أرض الملعب بديلًا للنرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة 53.

وقدم اللاعب المصري ظهوره في اللقاء وسط محاولات مانشستر سيتي لتعديل النتيجة، قبل أن يشعر بآلام خلال الدقائق الأخيرة من المباراة.

مرموش يطلب المساعدة الطبية

وبعد إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية، توجه عمر مرموش إلى الجهاز الطبي لمانشستر سيتي، طالبًا تدخل أخصائيي العلاج الطبيعي من أجل الاطمئنان على حالته والتعامل مع الآلام التي شعر بها.

ولم يتضح حتى الآن مدى تأثير هذه الآلام على جاهزية اللاعب للمباراة المقبلة، في انتظار تقييم حالته من جانب الجهاز الطبي للنادي.

أرسنال يحصد الدرع الخيرية

ونجح أرسنال في حسم لقب كأس الدرع الخيرية بعدما تفوق على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد، ليضيف بطولة جديدة إلى سجل ألقابه.

ويأمل مانشستر سيتي في تجاوز خسارة اللقب سريعًا والتركيز على بداية مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث

يفتتح مانشستر سيتي مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة بورنموث يوم الأحد 23 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد.

وتقام المباراة على ملعب الاتحاد، وتنطلق في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط تطلعات من الفريق لتحقيق بداية قوية في المسابقة.

وتترقب جماهير مانشستر سيتي الموقف النهائي لعمر مرموش، خاصة مع أهمية وجود اللاعب ضمن حسابات الفريق في بداية الموسم.