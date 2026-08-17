ترامب تعليقا علي الاتفاق بين السعودية وباكستان وتركيا : خطوة أولى جريئة وكبيرة ومهمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 أغسطس 2026 11:13 صباحاً - أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سعادته البالغة بتوقيع كل من السعودية وتركيا وباكستان على "اتفاقية مكة للدفاع المشترك"، واصفاً هذه التفاهمات بـ "الخطوة الأولى الجريئة والكبيرة والمهمة".

وأكد ترامب أن اتفاق مكة للدفاع المشترك يمثل نموذجاً أمنياً بارزاً يُظهر كيف تتمكن الدول من الدفاع عن نفسها والتصدي للتحديات، مشيراً إلى أن التحالف المبرم بين الرياض وأنقرة وإسلام أباد يعكس حالة التقارب المتزايدة والتحولات الإيجابية في منطقة الشرق الأوسط.