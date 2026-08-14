أحمد سعد يتصدر تريند السوشيال ميديا بعد حفل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 14 أغسطس 2026 11:19 مساءً - تصدر الفنان أحمد سعد محركات البحث وتريند مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الحفل الذي أحياه مساء الخميس 13 أغسطس، ضمن فعاليات «يلا ساحل» في الساحل الشمالي، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء احتفالية مميزة.

وجاء الحفل بالتزامن مع احتفال أحمد سعد بألبومه الجديد «الإلكترو»، حيث قدم خلال السهرة مجموعة متنوعة من أغانيه القديمة والجديدة، وسط تفاعل واضح من الجمهور.

أحمد سعد يحتفل بألبوم «الإلكترو»

بدأ أحمد سعد الحفل بتقديم عدد من أغاني ألبومه الجديد «الإلكترو»، قبل أن ينتقل إلى مجموعة من أشهر أغانيه التي ارتبط بها الجمهور خلال السنوات الماضية.

وقدم الفنان عددًا من أعماله المعروفة، من بينها «اليوم الحلو ده» و«كوتي»، إلى جانب مجموعة من الأغاني التي تنوعت بين الأجواء الحماسية والرومانسية والحزينة.

ابنة أحمد سعد تفاجئ الجمهور

وشهد الحفل مجموعة من المفاجآت، كان أبرزها ظهور جودي، ابنة أحمد سعد، على المسرح لمشاركته الغناء.

وقدمت جودي مع والدها أغنية «كدا كدا»، وسط تفاعل كبير من الحاضرين، في لحظة لاقت اهتمامًا واسعًا من الجمهور ومتابعي الفنان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تامر عاشور يشارك أحمد سعد الحفل

كما ظهر الفنان تامر عاشور على المسرح إلى جانب أحمد سعد، حيث قدما معًا أغنية «جدع»، وسط تفاعل وحماس كبير من الجمهور.

وأضفى ظهور تامر عاشور أجواء خاصة على الحفل، خاصة مع تفاعل الحاضرين مع الأغنية المشتركة بين النجمين.

نجوم الفن في حفل أحمد سعد

حرص عدد من نجوم الفن والإعلام على حضور حفل أحمد سعد ومشاركته الاحتفال بألبومه الجديد، ومن بينهم شقيقه الفنان عمرو سعد، ودنيا وإيمي سمير غانم، وحسن الرداد، وكريم السبكي، وليلى علوي، وهاني رمزي، وبوسي شلبي، وإلهام شاهين، وهالة سرحان، ونادر حمدي.

وشكل حضور هؤلاء النجوم جانبًا من أجواء الاحتفال، في ظل الإقبال الجماهيري الكبير على الحفل.

أجواء استعراضية متنوعة

تميز حفل أحمد سعد بطابع استعراضي اعتمد على تنوع الفقرات الغنائية والبصرية، حيث تنقل الفنان بين ألوان موسيقية مختلفة تناسب طبيعة الجمهور.

كما تضمن الحفل عروضًا ضوئية ومقاطع فيديو وعناصر بصرية واستعراضية دعمت الأجواء الاحتفالية، إلى جانب تفاعل الجمهور مع الأغاني طوال فقرات الحفل.

ويأتي حفل «يلا ساحل» ضمن الفعاليات الفنية التي تشهدها منطقة الساحل الشمالي خلال موسم الصيف، بينما يواصل أحمد سعد الترويج لألبومه الجديد «الإلكترو» من خلال مجموعة من الحفلات والفعاليات الفنية.