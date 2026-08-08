كيف تحافظ على سيارتك وتقلل تكاليف الصيانة؟ 10...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أغسطس 2026 05:12 مساءً - تساعد الصيانة الدورية للسيارة على الحفاظ على كفاءة أجزائها وتقليل احتمالات التعرض للأعطال المفاجئة، كما تساهم في إطالة العمر الافتراضي للمحرك ومختلف المكونات ولا تحتاج العناية بالسيارة دائمًا إلى إجراءات معقدة، إذ يمكن لبعض الخطوات البسيطة أن تمنع مشكلات كبيرة وتوفر تكاليف الإصلاح مستقبلًا.

كيف تحافظ على سيارتك وتقلل تكاليف الصيانة؟

ويعد الالتزام بمواعيد تغيير الزيت وفحص الإطارات والسوائل والفلاتر، إلى جانب اتباع أسلوب قيادة هادئ، من أبرز الإجراءات التي تحافظ على أداء السيارة وتقلل من معدلات استهلاكها.

تغيير زيت المحرك في موعده

يعد زيت المحرك عنصرًا أساسيًا في حماية الأجزاء الداخلية للمحرك من الاحتكاك وارتفاع درجات الحرارة. لذلك يجب تغييره وفق المدة أو المسافة المحددة من الشركة المصنعة، والتي قد تتراوح في بعض السيارات بين 5000 و10000 كيلومتر حسب نوع الزيت ومواصفات السيارة.

ويفضل تغيير فلتر الزيت مع كل عملية تغيير للزيت لضمان كفاءة دورة التزييت والحفاظ على نظافة الزيت الجديد.

متابعة مستويات السوائل

يجب فحص السوائل الأساسية في السيارة بصورة دورية، وعلى رأسها سائل تبريد المحرك وسائل الفرامل وزيت نظام التوجيه، مع التأكد من وجودها بالمستويات المناسبة.

كما أن انخفاض أي من هذه السوائل قد يكون مؤشرًا على وجود تسريب أو مشكلة تحتاج إلى فحص سريع، ولذلك لا يفضل تجاهل أي انخفاض متكرر في المستوى.

تغيير فلاتر السيارة

تحتاج الفلاتر إلى التنظيف أو الاستبدال في المواعيد المحددة وفقًا لحالة السيارة وتعليمات الشركة المصنعة. ويساعد فلتر الهواء النظيف على وصول كمية مناسبة من الهواء إلى المحرك، بينما يساهم تغيير فلتر تكييف الهواء في تحسين جودة الهواء داخل المقصورة.

كما أن إهمال الفلاتر قد يؤثر على أداء السيارة ويرفع استهلاك الوقود في بعض الحالات.

فحص ضغط الإطارات

يعد ضبط ضغط الإطارات من الإجراءات المهمة للسلامة وتحسين كفاءة استهلاك الوقود. لذلك ينصح بقياس الضغط بصورة منتظمة، خاصة قبل السفر لمسافات طويلة، مع الالتزام بالقيمة التي توصي بها الشركة المصنعة.

ويؤدي الضغط غير المناسب إلى زيادة تآكل الإطارات وقد يؤثر على ثبات السيارة أثناء القيادة.

تدوير الإطارات بانتظام

يساعد تبديل أماكن الإطارات بصورة دورية على توزيع التآكل بينها بشكل أكثر انتظامًا، ويمكن إجراء ذلك وفق جدول الصيانة الموصى به للسيارة، وغالبًا في حدود كل 10 آلاف كيلومتر.

وتساهم هذه الخطوة في الاستفادة من الإطارات لفترة أطول وتحسين أداء السيارة على الطريق.

الاهتمام بنظام الفرامل

يجب مراقبة حالة تيل أو فحمات الفرامل وعدم تأجيل استبدالها عند وصولها إلى مستوى التآكل الذي يستدعي التغيير.

كما ينبغي فحص أقراص الفرامل، المعروفة باسم الهوبات، عند ظهور أصوات غير معتادة أو اهتزازات أثناء الضغط على دواسة الفرامل، لأن تجاهل المشكلة قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الإصلاح والتأثير على مستوى الأمان.

القيادة بهدوء

يؤدي التسارع المفاجئ والضغط القوي المتكرر على الفرامل إلى زيادة الأحمال الواقعة على أجزاء السيارة المختلفة. لذلك تساعد القيادة الهادئة والتدرج في التسارع والتوقف على تقليل الضغط على المحرك وناقل الحركة والفرامل والإطارات.

كما يمكن أن يساهم أسلوب القيادة المعتدل في تقليل استهلاك الوقود.

لا تؤجل إصلاح الأعطال الصغيرة

قد تبدو بعض المشكلات بسيطة في بدايتها، لكنها قد تتطور إلى أعطال أكثر تكلفة إذا تم تجاهلها لفترات طويلة. لذلك من الأفضل فحص أي صوت غير معتاد أو تسريب أو تغير في أداء السيارة بمجرد ظهوره.

وتساعد الصيانة الوقائية على اكتشاف المشكلات مبكرًا قبل أن تتسبب في تلف أجزاء أخرى.

ركن السيارة في مكان مناسب

يساعد اختيار مكان مظلل عند ركن السيارة على تقليل تعرض الطلاء والمقصورة الداخلية لدرجات الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس المباشرة.

كما أن الحرارة الشديدة قد تؤثر بمرور الوقت على بعض المكونات، لذلك يفضل تجنب ترك السيارة لفترات طويلة تحت أشعة الشمس المباشرة عندما تتوافر إمكانية الركن في مكان أكثر حماية.

الالتزام بجدول الصيانة

يجب الرجوع إلى كتيب السيارة لمعرفة مواعيد الصيانة الخاصة بكل موديل، لأن الفترات المحددة لتغيير الزيوت والفلاتر وفحص الأجزاء تختلف من سيارة إلى أخرى.

ويعد الالتزام بجدول الصيانة الذي تحدده الشركة المصنعة من أفضل الطرق للحفاظ على السيارة، واكتشاف الأجزاء التي تحتاج إلى الفحص أو الاستبدال قبل ظهور الأعطال.