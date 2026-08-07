طقس اليوم الجمعة.. حرارة مرتفعة ورطوبة تزيد الإحساس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 7 أغسطس 2026 03:28 مساءً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الجمعة أجواء شديدة الحرارة ورطبة خلال ساعات النهار على معظم المناطق، في حين تكون الأجواء حارة ورطبة على السواحل الشمالية، بينما تنخفض حدة الحرارة نسبيًا خلال الليل مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

درجات الحرارة على القاهرة والسواحل الشمالية

أوضحت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة عادت إلى معدلاتها المعتادة خلال فصل الصيف، بعد الموجة شديدة الحرارة التي أثرت على البلاد في بداية الأسبوع.

وتسجل القاهرة الكبرى درجات حرارة عظمى تتراوح بين 35 و36 درجة مئوية، إلا أن ارتفاع معدلات الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس مقارنة بدرجات الحرارة الفعلية.

ويرجع ارتفاع الرطوبة إلى تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، وهو ما يجعل الأجواء أكثر إحساسًا بالحرارة، خاصة خلال ساعات النهار.

أما السواحل الشمالية فتشهد طقسًا أقل حرارة مقارنة بالمناطق الداخلية، مع تسجيل درجات تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية، بينما يرتفع الإحساس بالحرارة إلى نحو 36 و37 درجة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة، التي قد تتجاوز 90% إلى 95% في بعض المناطق.

تحسن الأجواء ليلًا ونشاط الرياح

تشهد ساعات الليل تحسنًا نسبيًا في حالة الطقس، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة الصغرى ونشاط الرياح في عدد من المحافظات.

وتصل درجات الحرارة الصغرى في القاهرة الكبرى إلى نحو 24 و25 درجة مئوية، مع انخفاضها بشكل أكبر في المدن الجديدة، بينما تتراوح سرعة الرياح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يساعد على تحسين الأجواء وتقليل الشعور بارتفاع الرطوبة.

تحذيرات من الرمال والأتربة وارتفاع الأمواج

وحذرت هيئة الأرصاد من نشاط الرياح على بعض المناطق، والذي قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، خاصة في مناطق من البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء، بما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

وعلى البحر المتوسط، ترتفع الأمواج إلى مستويات تتراوح بين متر ونصف ومترين، مع التأكيد على أهمية التزام المصطافين بتعليمات السلامة والابتعاد عن المناطق غير الآمنة.

كما تشهد بعض مناطق البحر الأحمر اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية، مع ارتفاع الأمواج إلى ما بين مترين و3 أمتار.

استمرار الرطوبة خلال أغسطس

أكدت منار غانم أن ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة خلال شهر أغسطس يعد من السمات المعتادة للأجواء الصيفية في مصر، متوقعة استمرار ارتفاع معدلات الرطوبة حتى نهاية الشهر.

ومن المنتظر أن يبدأ الشعور بتحسن تدريجي في الأجواء مع انخفاض نسب الرطوبة خلال منتصف سبتمبر، فيما تواصل هيئة الأرصاد متابعة التغيرات الجوية وإصدار التنبيهات الخاصة بالظواهر المتوقعة.