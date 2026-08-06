الفيفا يرفع إيقاف القيد عن الرياض السعودي.. وتريزيجيه...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أغسطس 2026 01:25 صباحاً - قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفع عقوبة إيقاف القيد المفروضة على نادي الرياض السعودي، في خطوة تمنح النادي الحق في تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الحالية، بعدما تم حل الأزمة التي كانت تمنعه من إبرام صفقات جديدة ويعد هذا القرار دفعة قوية لإدارة النادي، التي تسعى إلى تدعيم صفوف الفريق بعناصر جديدة استعدادًا لانطلاق الموسم المقبل.

تريزيجيه على أعتاب الدوري السعودي

جاء رفع إيقاف القيد بالتزامن مع تقارير تشير إلى اقتراب النجم المصري محمود حسن تريزيجيه من الانضمام إلى صفوف الرياض السعودي، بعد إنهاء ارتباطه بالنادي الأهلي بالتراضي.

وذكرت تقارير أن اللاعب وصل إلى المملكة العربية السعودية تمهيدًا لاستكمال إجراءات انتقاله، في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الفترة المقبلة.

إزالة العقبة أمام الصفقة

كان إيقاف القيد يمثل العقبة الرئيسية أمام إتمام التعاقد مع تريزيجيه، إلا أن قرار الفيفا برفع العقوبة فتح الطريق أمام إدارة الرياض السعودي لإتمام إجراءات تسجيل اللاعب وإعلان الصفقة رسميًا.

ومن المنتظر أن ينضم تريزيجيه إلى تدريبات فريقه الجديد فور الانتهاء من الإجراءات الإدارية، ليبدأ تحديًا جديدًا في مسيرته الاحترافية.

تدعيمات استعدادًا للموسم الجديد

يسعى نادي الرياض السعودي إلى استغلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوفه بعدد من الصفقات المؤثرة، بهدف تعزيز قدرته على المنافسة في الموسم الجديد، ويأتي اسم تريزيجيه ضمن أبرز اللاعبين الذين يستهدف النادي ضمهم.

ويمتلك الدولي المصري خبرات كبيرة اكتسبها من مشواره في الملاعب المصرية والأوروبية، وهو ما يجعله إضافة قوية للفريق في حال إتمام التعاقد بشكل رسمي.

انتظار الإعلان النهائي

ورغم تداول أنباء واسعة عن انتقال تريزيجيه إلى الرياض السعودي، فإن الإعلان الرسمي عن الصفقة يبقى مرهونًا باستكمال جميع الإجراءات التعاقدية، بعد زوال أزمة إيقاف القيد التي كانت تؤجل إتمامها.