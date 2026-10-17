الأهلي يقلب تأخره أمام كيتارا إلى فوز ثمين بثنائية في الكونفدرالية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أكتوبر 2026 07:21 مساءً - حقق الأهلي فوزا مهما خارج ملعبه على كيتارا الأوغندي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت عصر السبت على استاد هويما، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتقدم كيتارا بالهدف الأول في الدقيقة 30 عن طريق قذافي وهاب، بعدما استغل خطأ دفاعيا ووضع الكرة في شباك محمد الشناوي، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

وكثف الأهلي ضغطه خلال الشوط الثاني بحثا عن العودة، وأجرى المدير الفني الحسين عموتة عدة تغييرات بمشاركة توفيق محمد وأحمد سيد زيزو وسفيان بنجديدة بدلا من محمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وحسين الشحات.

ونجح عمر الساعي في تسجيل هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 67، قبل أن يحصل الفريق على ركلة جزاء في الدقيقة 80 بعد تعرض أكرم توفيق للعرقلة داخل منطقة الجزاء.

وتولى زيزو تنفيذ ركلة الجزاء ونجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 83، ليحول الأهلي تأخره إلى فوز ثمين يمنحه أفضلية قبل مباراة العودة.

وشهدت الدقائق الأخيرة مشاركة أشرف بن شرقي بدلا من طاهر محمد طاهر، كما اضطر عمر الساعي لمغادرة الملعب بسبب الإصابة ليشارك محمد هاني بدلا منه، قبل أن تنتهي المواجهة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي فريق كيتارا في مباراة الإياب يوم 25 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي، لحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة.