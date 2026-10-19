فى أعقاب الجلسة الأولى لمنتدى مصر 2026.. رسائل عن التاريخ والهوية المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أكتوبر 2026 03:33 مساءً - في أعقاب الجلسة الأولى من منتدى مصر 2026، تحدثت مها بسيوني، الباحثة في التاريخ المصري، عن أهمية التاريخ في فهم الحاضر والتعلم من أخطاء الماضي، فيما استعرض إبراهيم العسال، أستاذ التاريخ، مكانة مصر التاريخية والحضارية وإسهاماتها في الحضارة الإسلامية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الهوية المصرية والعربية.

وقالت مها بسيوني إن عبارة "تحيا مصر" تحمل معاني كبيرة بالنسبة لها، وتعبر عن شغفها بالحياة والانتماء إلى الوطن، مشيرة إلى عظمة التاريخ المصري وما تركه المصريون القدماء من آثار وشواهد حضارية مبهرة، ومن بينها كنوز توت عنخ آمون.

وأكدت أن التاريخ لا يقتصر على دراسة الماضي، بل يمثل وسيلة لفهم الحاضر واستخلاص الدروس من التجارب السابقة، موضحة أن دراسة التاريخ تساعد على فهم ما حدث، والتعلم من الأخطاء، وتجنب تكرارها مستقبلًا.

من جانبه، تحدث إبراهيم العسال عن مكانة مصر التاريخية والحضارية، مشيرًا إلى ما تتمتع به من مكانة في التاريخ الإسلامي، وما قدمته من إسهامات علمية وحضارية عبر العصور.

وتناول العسال ارتباط مصر بالعديد من الأحداث والشخصيات الواردة في التاريخ الديني، مستعرضًا مرور عدد من الأنبياء بأرضها، ومن بينهم إبراهيم ويوسف ويعقوب والمسيح عليهم السلام، إلى جانب إسهامات الصحابة والعلماء الذين ارتبطت أسماؤهم بتاريخ مصر.

كما أشار إلى إسهامات عدد من العلماء في مجالات المعرفة والطب والعلوم، ومن بينهم ابن النفيس وجلال الدين السيوطي، وغيرهما من أعلام الحضارة الإسلامية، مؤكداً أهمية استحضار هذا الإرث العلمي والثقافي في فهم الهوية المصرية.

وفي ختام كلمته، أكد العسال أن الهوية المصرية لا تقبل الذوبان، مشدداً على أن تاريخ مصر وحضارتها وهويتها العربية تمثل ركائز أساسية في تشكيل شخصيتها الوطنية.

منتدى مصر 2026

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