منتدى مصر 2026.. فجوة القيم والسلوك تفتح ملف دور الأسرة والمؤسسات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أكتوبر 2026 03:33 مساءً - تتصدر الفجوة بين القيم والسلوك المجتمعي وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل سلوك الأفراد، محاور جلسة «الثقافة ومنظومة القيم الاجتماعية»، ضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى مصر 2026، الذي تنطلق أعماله اليوم الاثنين 19 أكتوبر ، والتي تبحث أسباب هذه الفجوة وأوجه العمل الممكنة لتقليصها، ودور المؤسسات المختلفة في ترسيخ القيم المشتركة وتعزيز انعكاسها على الممارسات اليومية.

وتأتي الجلسة ضمن محور بناء الإنسان، الذي يناقشه المنتدى اليوم الاثنين 19 أكتوبر، من خلال طرح قضايا ترتبط بتكوين الشخصية والوعي والسلوك، مع الاهتمام بالعوامل التي تؤثر في منظومة القيم داخل المجتمع، وكيفية التعامل مع التحولات التي تشهدها أنماط التواصل والتفاعل بين أفراده.

وسائل التواصل والسلوك المجتمعي

وتناقش الجلسة تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على السلوك الفردي والمجتمعي، وانعكاساتها على منظومة القيم، في ظل ما تتيحه المنصات الرقمية من أنماط متغيرة للتفاعل وتداول الأفكار والمحتوى.

ويطرح هذا المحور أهمية فهم العلاقة بين القيم التي يتبناها المجتمع والممارسات الفعلية للأفراد، مع الوقوف على مسببات الفجوة بينهما، وتحديد أوجه العمل التي يمكن أن تسهم في تعزيز حضور القيم الاجتماعية المشتركة في الحياة اليومية.

ولا يقتصر النقاش على رصد تأثير المنصات الرقمية، بل يمتد إلى بحث الأدوار التي يمكن أن تؤديها المؤسسات المختلفة في التعامل مع التحولات المجتمعية، بما يتيح تناول القضية من جوانب متعددة.

تكامل أدوار الأسرة والمؤسسات

وتتناول الجلسة دور الدولة والمؤسسات الدينية والثقافية والفنية والتعليمية، بالتكامل مع دور الأسرة، في ترسيخ القيم الاجتماعية المشتركة، إلى جانب بحث كيفية قياس انعكاس هذه الجهود على سلوك المواطنين كما تشمل المحاور تحديد فجوات التأثير وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.

ويعقد منتدى مصر 2026 خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر بالعاصمة الجديدة، ويستهدف فتح مساحة للحوار حول قضايا التنمية وأثر السياسات العامة والبرامج التنموية على حياة المواطنين، من خلال جلسات عامة وحوارات متخصصة تسعى إلى تحديد التحديات والفجوات والأولويات العملية للمرحلة المقبلة.