انطلاق منتدى مصر 2026 بحضور وتشريف فخامة الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسى (بث مباشر)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أكتوبر 2026 03:33 مساءً - بدأت منذ قليل الجلسة الافتتاحية لمنتدي مصر 2026، بحضور وتشريف فخامة الزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمقام في العاصمة الجديدة، وبدأت الفعاليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

طرح ومناقشة القضايا الوطنية والمجتمعية ذات الأولوية

ويأتي منتدى مصر 2026 تحت رعاية فخامة الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسي، في إطار طرح ومناقشة القضايا الوطنية والمجتمعية ذات الأولوية، وفتح المجال أمام تبادل الرؤى والأفكار بشأن التحديات الراهنة وآليات التعامل معها، من خلال جلسات عامة وحوارات متخصصة وموائد مستديرة وورش عمل، تجمع المواطنين والمسؤولين والخبراء وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني ونواب البرلمان والأحزاب.

يعقد «منتدى مصر 2026»، انطلاقاً من مجموعة من التساؤلات التي تمس بصورة مباشرة مسار التنمية وحياة المواطنين، وفي مقدمتها: كيف انعكست السياسات العامة والمشروعات القومية والبرامج التنموية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية على مستوى معيشة المواطن وجودة الخدمات المقدمة إليه؟ وإلى أي مدى حققت هذه السياسات والمشروعات أهدافها الاقتصادية والاجتماعية؟ وما الملفات التي تحتاج إلى استكمال أو تطوير خلال المرحلة المقبلة؟.

وينطلق المنتدى من قراءة موضوعية لما جرى تنفيذه، في مواجهة التحديات التي واجهت الدولة، من خلال استعراض أهم السياسات والإجراءات التي تم اتخاذها والمشروعات التي تم إطلاقها، وتحليل النتائج والآثار الفعلية على المواطن والاقتصاد والمجتمع.

ولن تقتصر المناقشات على رصد ما تم إنجازه، بل تمتد إلى تقييم التنفيذ، ومدى وصول العائد إلى الفئات والمناطق المستهدفة، وقدرة السياسات المتبعة على تحقيق نتائج مستدامة، إلى جانب تحديد الفجوات التي ما زالت قائمة وأسبابها والخطوات والتحركات المستقبلية لاستكمال مسار التنمية.

يعتمد المنتدى في مناقشاته على الجمع بين عدة مصادر رئيسية للمعرفة والتقييم منها: البيانات والمؤشرات الرسمية التي توضح اتجاهات الأداء، وتجربة المواطن التي تكشف الأثر الفعلي للسياسات والخدمات في الحياة اليومية، والرأي والتحليل المتخصص الذي يقدمه الخبراء والباحثون ومراكز الفكر والجامعات وممثلو القطاعات المعنية.