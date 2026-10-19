ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة (6) ملايين جنيه خلال (24) ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أكتوبر 2026 01:37 مساءً - واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما لذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال (24) ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقارب (6) ملايين جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.