قرعة كأس عاصمة مصر 2026-2027.. الزمالك في مواجهة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أغسطس 2026 01:25 صباحاً - أسفرت قرعة بطولة كأس عاصمة مصر لموسم 2026-2027 عن وقوع نادي الزمالك في المجموعة الأولى، إلى جانب أندية وادي دجلة وزد وطلائع الجيش والاتحاد السكندري، لتشهد المجموعة منافسة قوية على بطاقات التأهل إلى الدور التالي.

الزمالك في مواجهة قوية بمجموعة تضم الاتحاد السكندري وطلائع الجيش

وتعد البطولة واحدة من أبرز المسابقات المحلية التي تمنح الأندية فرصة للمنافسة على لقب جديد، إلى جانب تجهيز اللاعبين قبل استكمال منافسات الموسم.

المجموعة الأولى.. صراع مبكر بين الكبار

تشهد المجموعة الأولى مواجهات مرتقبة، في ظل وجود الزمالك، صاحب الطموحات الكبيرة في المنافسة على اللقب، إلى جانب الاتحاد السكندري وطلائع الجيش، اللذين يمتلكان خبرات كبيرة في البطولات المحلية، فضلًا عن وادي دجلة وزد الساعيين لتحقيق نتائج مميزة أمام الفرق الكبرى.

ومن المنتظر أن تحظى مباريات المجموعة بمتابعة جماهيرية كبيرة، نظرًا لتقارب مستويات الفرق المشاركة ورغبة كل نادٍ في حجز مكانه بالأدوار الإقصائية.

الزمالك يبحث عن بداية قوية

يدخل الزمالك منافسات كأس عاصمة مصر بهدف تحقيق انطلاقة قوية تعزز فرصه في التأهل، مع استغلال البطولة لتجهيز جميع عناصر الفريق ومنح الفرصة للاعبين الجدد والشباب لاكتساب المزيد من الخبرات.

كما تمثل البطولة فرصة للجهاز الفني لتجربة الخطط الفنية المختلفة قبل خوض الاستحقاقات المحلية والقارية خلال الموسم الجديد.

منافسة مفتوحة على التأهل

يتوقع أن تكون المنافسة في المجموعة الأولى قوية حتى الجولة الأخيرة، خاصة مع رغبة جميع الفرق في تحقيق نتائج إيجابية، وهو ما يزيد من أهمية كل مباراة في مشوار التأهل.

وتسعى الأندية المشاركة إلى استغلال البطولة لتأكيد جاهزيتها الفنية والبدنية، في ظل استعداداتها لانطلاق موسم مليء بالتحديات.

ترقب لمواعيد المباريات

وتنتظر جماهير الكرة المصرية الإعلان عن جدول مباريات البطولة ومواعيد الجولة الأولى، لمتابعة المواجهات المنتظرة التي ستجمع بين أبرز أندية الدوري الممتاز في سباق المنافسة على لقب كأس عاصمة مصر.