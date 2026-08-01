بيليه أم مارادونا؟.. منشور لخالد الغندور يجدد الجدل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أغسطس 2026 07:20 صباحاً - أثار الإعلامي الرياضي خالد الغندور موجة جديدة من النقاشات والجدل بين عشاق الساحرة المستديرة، عقب طرحه تساؤلاً مثيراً يُعيد إلى الواجهة واحدة من أعرق المقارنات الثنائية والرمزية في تاريخ كرة القدم، والتي تجمع بين الجوهرة السوداء البرازيلي بيليه والأسطورة الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا.

استفتـاء يفرّق الجماهير بين بيليه ومارادونا

ونشر الغندور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة تذكارية تجمع الأسطورتين الراحلين، مُرفقاً معها تعليقاً مقتضباً يُطالب المتابعين بإبداء آرائهم حول الأفضل بينهما:

"أيهما تفضل؟.. بيليه ومارادونا"

ولم يتأخر التفاعل الجماهيري الواسع مع المنشور؛ إذ سرعان ما تحولت التعليقات إلى ساحة نقاش كروية ساخنة بين الآلاف من المتابعين، الذين انقسموا بين معسكرين رئيسيين في تفضيل الأيقونتين اللاتينيتين.

الأرقام ضد العبقرية الفردية

يرى المؤيدون للأسطورة البرازيلي بيليه أنه الأعظم بلا منازع بالنظر إلى إنجازاته الاستثنائية وتاريخه الحافل؛ حيث يعد اللاعب الوحيد في التاريخ المتوج بـ 3 ألقاب لبطولة كأس العالم، إلى جانب سجله التهديفي التاريخي الغزير.

على الجانب الآخر، ينحاز عشاق مارادونا للعبقرية الفنية والمهارية والتأثير الشبه فردي الذي أحدثه في مونديال 1986 وتجربته الخالدة مع نادي نابولي الإيطالي، معتبرين أن كاريزمته وسحره داخل المستطيل الأخضر يصعب تكرارهما، لتظل المقارنة بينهما مادة دسمة لا تنتهي في ذاكرة كرة القدم.