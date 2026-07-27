حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 يوليو 2026 12:28 صباحاً - يواصل ملف المدير الفني الجديد لنادي الزمالك إثارة الجدل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل عدم حسم الإدارة قرارها النهائي بشأن قيادة الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا لانطلاق موسم 2026-2027، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مستقبل المدرب معتمد جمال، الذي أصبح مرشحًا في الوقت نفسه لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر الأولمبي.

وبين انتظار قرار الزمالك، ورغبة اتحاد الكرة في الاستفادة من خبراته، يبقى الإعلان الرسمي عن تولي معتمد جمال تدريب المنتخب الأولمبي مؤجلًا، لحين اتضاح موقفه النهائي مع القلعة البيضاء خلال الأيام المقبلة.

معتمد جمال ينتظر قرار الزمالك

كشف مصدر مقرب من معتمد جمال أن المدرب لا يزال يضع تدريب الزمالك ضمن أولوياته خلال الموسم الجديد، خاصة أنه يعد أحد الأسماء المطروحة داخل النادي لتولي المسؤولية الفنية، في حال عدم التوصل لاتفاق مع مدير فني أجنبي،وأوضح المصدر أن معتمد جمال أبلغ مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم بموافقته المبدئية على قيادة المنتخب الأولمبي، إلا أنه طلب منح الزمالك الوقت الكافي لحسم ملف المدير الفني، قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن المهمة الجديدة،ويأتي هذا الموقف في ظل رغبة المدرب في معرفة مستقبله مع الفريق الأبيض، خاصة أن النادي لم يعلن حتى الآن تعاقده مع جهاز فني أجنبي يقود الفريق في الموسم المقبل.

اتحاد الكرة يتمسك بتعيين معتمد جمال

في المقابل، يواصل الاتحاد المصري لكرة القدم تحركاته من أجل استكمال الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، حيث يحظى معتمد جمال بدعم داخل الاتحاد لتولي مسؤولية المنتخب الأولمبي خلال المرحلة المقبلة،وترى لجنة المنتخبات أن المدرب يمتلك خبرات كبيرة في التعامل مع اللاعبين الشباب، إلى جانب معرفته الجيدة بكرة القدم المصرية، وهو ما يجعله من أبرز المرشحين لقيادة المنتخب في الاستحقاقات المقبلة،ومن المنتظر أن يحسم اتحاد الكرة هذا الملف فور وضوح موقف المدرب من نادي الزمالك، حتى يبدأ المنتخب الأولمبي استعداداته للمنافسات المقبلة دون تأخير.

الزمالك لم يحسم ملف المدير الفني

لا تزال إدارة الزمالك تدرس أكثر من خيار لتولي القيادة الفنية للفريق الأول، سواء بالتعاقد مع مدرب أجنبي أو الاعتماد على أحد المدربين المحليين، وهو ما تسبب في تأجيل حسم مستقبل معتمد جمال حتى الآن،ويترقب جمهور الزمالك الإعلان الرسمي عن المدير الفني الجديد، خاصة مع اقتراب انطلاق الموسم، حيث يسعى النادي إلى تجهيز الفريق بالشكل الأمثل للمنافسة على البطولات المحلية والقارية،ويعد استمرار الغموض بشأن هوية المدير الفني أحد أبرز الملفات داخل النادي خلال الفترة الحالية، في ظل الحاجة إلى سرعة إنهاء التعاقد حتى يبدأ الفريق مرحلة الإعداد بصورة مستقرة.

شوقي غريب مديرًا فنيًا للاتحاد المصري لكرة القدم

وفي سياق متصل، أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين شوقي غريب مديرًا فنيًا للاتحاد، وذلك خلال الاجتماع الأخير للمجلس، ضمن خطة تطوير العمل الفني والإداري داخل الاتحاد،كما وافق المجلس على عدد من القرارات الخاصة بالموسم الجديد، من بينها اعتماد مذكرة دعم الأندية الجماهيرية، وتنظيم نسب البث التليفزيوني، بالإضافة إلى تحديد جوائز المسابقات لموسم 2026-2027،وأقر الاتحاد أيضًا اللائحة الجديدة الخاصة بالأجهزة الطبية للفرق والمنتخبات، على أن يبدأ تطبيقها رسميًا مع انطلاق الموسم الكروي الجديد، في إطار تطوير المنظومة الطبية داخل كرة القدم المصرية.

ترقب لحسم الملف خلال الأيام المقبلة

تشير المؤشرات إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل معتمد جمال، سواء بقيادة الزمالك حال الاستقرار عليه مديرًا فنيًا، أو توليه مهمة تدريب المنتخب الأولمبي بعد الاتفاق النهائي مع اتحاد الكرة،ويترقب الجميع القرار النهائي، خاصة أن المنتخب الأولمبي يحتاج إلى بدء مرحلة الإعداد مبكرًا، بينما يسعى الزمالك إلى إنهاء ملف المدير الفني قبل انطلاق الموسم، بما يضمن الاستقرار الفني للفريق.