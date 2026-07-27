«الجمهور كرهني بسبب سعاد حسني واللقب جاء بشباك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 يوليو 2026 12:28 صباحاً - كشفت الفنانة نادية الجندي عن كواليس بداية مشوارها الفني وتحديات انطلاقتها الأولى من خلال مشاركتها في الفيلم الشهير «صغيرة على الحب»، مشيرة إلى أن الوقوف أمام السندريلا سعاد حسني والدنجوان رشدي أباظة وتجسيد شخصية غير محبوبة كان اختباراً حقيقياً لمهاراتها التمثيلية.

نادية الجندي تكشف أسرار مسيرتها

وأضحت نادية الجندي، خلال لقائها مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج «ضيفي» عبر شاشة «الشرق الإخبارية»، أن تجسيدها لشخصية تضايق سعاد حسني جعل الجمهور يتعاطف مع الأخيرة ويكره دورها على الشاشة، خاصة وأنها كانت وجهاً جديداً حينها، مؤكدة أنها لم تعر ذلك اهتماماً وركزت على إتقان الأداء كونه المعيار الحقيقي للنجاح.

استدعاء الأمن المركزي وسر لقب «نجمة الجماهير»

ورداً على الجدل حول لقب «نجمة الجماهير»، شددت نادية الجندي على أن هذا التوصيف لم يمنح لها مجاملة بل جاء بصناعة الجماهير وأرقام شباك التذاكر، قائلة إن أفلامها كانت تشهد إقبالاً غير مسبوق يستدعي أحياناً تدخل قوات الأمن المركزي لتنظيم التجمهر وازداحام الشوارع، إلى جانب استمرار عرض أفلامها لعام كامل بالقاعات السينمائية.

وانتقدت «نجم الجماهير» الهجوم الممنهج الذي كانت تتعرض له من بعض النقاد وأعداء النجاح، مشيرة إلى أنها كانت ترد عملياً بنشر الأرقام والإيرادات القياسية، معتبرة أن التصالح مع الذات والثقة بالله هما السر وراء الاستمرار والسكينة النفسية.

معركة قضائية أطاحت بقرار الـ16 أسبوعاً

وفجرت نادية الجندي مفاجأة حول أزمتها التاريخية مع قرار تحديد حد أقصى لعرض الأفلام بـ 16 أسبوعاً، حيث توجهت باكية لوزير الثقافة الأسبق يوسف السباعي مع استمرار امتلاء القاعات في فيلمها «بمبة كشر»، لينصحها الوزير حينها برفع دعوى قضائية ضد الوزارة لإلغاء هذا التحديد.

وأكدت أنها أخذت بالنصيحة وكسبت القضية بالفعل، ليستمر عرض فيلم «بمبة كشر» لمدة عام كامل داخل سينما ريفولي بحكم قضائي، في سابقة تاريخية بالسينما المصرية.