نتيجة الثانوية العامة 2026 : موعد إعلانها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 يوليو 2026 11:12 صباحاً - يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026، بالتزامن مع اقتراب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل الكنترولات، تمهيدًا لاعتماد النتيجة وإتاحتها إلكترونيًا خلال الأيام المقبلة.

وتواصل الكنترولات الرئيسية أعمال المراجعة النهائية وتجميع الدرجات، وسط إجراءات دقيقة لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل، قبل اعتماد النتيجة رسميًا وإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال الأيام المقبلة، فور الانتهاء من جميع مراحل التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية، ثم اعتمادها رسميًا وإعلانها للطلاب.

وأكدت الوزارة أن تحديد موعد إعلان النتيجة يرتبط بالانتهاء من جميع الإجراءات الفنية، بما يضمن أعلى درجات الدقة والشفافية في أعمال التصحيح وإعداد النتيجة.

التصحيح يتم إلكترونيًا داخل الكنترولات

تواصل وزارة التربية والتعليم أعمال التصحيح داخل الكنترول الرئيسي وفق منظومة إلكترونية متكاملة، تعتمد على تطبيق معايير الجودة والدقة في جميع المراحل، بداية من تصحيح كراسات الإجابة وحتى رصد وتجميع الدرجات.

كما شددت الوزارة على الالتزام بإجراءات السرية الكاملة، مع مراجعة النتائج أكثر من مرة قبل اعتمادها، لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2026

يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2026 فور إعلانها رسميًا من خلال الرابط الإلكتروني المخصص للاستعلام عن النتيجة، بعد إدخال البيانات المطلوبة.

خطوات التسجيل للحصول على النتيجة

للاستعلام عن النتيجة بعد إعلانها، يجب اتباع الخطوات التالية:

كتابة اسم الطالب بالكامل.

إدخال رقم الجلوس بصورة صحيحة.

تسجيل البريد الإلكتروني.

اختيار المحافظة.

تحديد الشعبة (علمي علوم – علمي رياضة – أدبي).

اختيار نظام الدراسة (حديث أو قديم).

وبعد اعتماد النتيجة رسميًا، سيتمكن الطلاب من الاطلاع على الدرجات والمجموع من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

ترقب واسع بين الطلاب وأولياء الأمور

تشهد الفترة الحالية حالة من الترقب بين طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، انتظارًا لإعلان النتيجة التي تحدد الخطوة التالية في رحلة التنسيق والالتحاق بالجامعات والمعاهد المختلفة، خاصة مع اقتراب انطلاق تنسيق المرحلة الأولى 2026 عقب إعلان النتائج رسميًا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن أي معلومات تتعلق بموعد إعلان النتيجة سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية، داعية الطلاب إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثقة.