خطوة لتعزيز الاستقرار الدفاعي.. مانشستر سيتي يربط الأوزبكي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 يوليو 2026 10:20 مساءً - أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رسمياً عن تمديد عقد مدافعه الأوزبكي الشاب عبد القادر خوسانوف، ليبقى بموجبه داخل أروقة استاد الإتحاد حتى عام 2031، في خطوة تأتي تأكيداً على ثقة الإدارة بقدراته ودوره المحوري في خط دفاع الفريق للمستقبل.

مانشستر سيتي يربط الأوزبكي خوسانوف بعقد طويل الأمد حتى 2031

وكان خوسانوف قد انضم إلى صفوف السيتيزنز في يناير 2025، ونجح خلال فترة وجيزة في فرض اسمه كأحد العناصر الأساسية بقميص الفريق، حيث شارك في 47 مباراة في مختلف المسابقات المحلية والقارية.

مسيرة حافلة بالألقاب في وقت قياسي

وخلال مسيرته المتميزة مع النادي السماوي، أسهم المدافع الأوزبكي في تتويج مانشستر سيتي بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية تحت قيادة مدربه السابق بيب غوارديولا، ليشكل نموذجاً للنجاح والانسجام السريع في المنافسات الإنجليزية.

ويعكس هذا التمديد طويل الأجل حرص إدارة مانشستر سيتي على الحفاظ على الركائز الشابة وتأمين الاستقرار الفني في خط الظهر لسنوات قادمة.