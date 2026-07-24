خلافات الجهاز المساعد تؤجل وصول راشوفيتش.. والزمالك يُفاوض...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 24 يوليو 2026 08:12 مساءً - شهدت الساعات الأخيرة تعثرًا مفاجئًا في مفاوضات نادي الزمالك مع المدرب فوك راشوفيتش، إثر نشوب خلافات وجهات نظر بين الطرفين تتعلق بتشكيل الجهاز الفني المساعد وببعض البنود التعاقدية الأخرى، وذلك رغم التوصل لاتفاقات مبدئية سابقة.

خلافات الجهاز المساعد تؤجل وصول راشوفيتش

وأدت هذه العقبات المتبقية إلى إرجاء موعد وصول المدرب إلى القاهرة لإتمام إجراءات التوقيع الرسمي، مما دفع إدارة القلعة البيضاء للتحرك سريعًا وفتح خطوط اتصال مع خيارات تدريبية بديلة تحسبًا لفشل المفاوضات.

خيارات صربية وإسبانية على طاولة الأبيض

وعلمت المصادر أن الزمالك بدأ بالفعل مفاوضات جادة مع المدرب الصربي دراجان ستويكوفيتش "بيكسي"، المدير الفني السابق لمنتخب صربيا، إلى جانب مواطنه فلادان ميلويفيتش لاستطلاع رأيهما في قيادة الفريق.

وفي الوقت نفسه، أعادت الإدارة فتح ملف المفاوضات مع ممثلي الإسباني بابلو فرانكو، الذي نجح في التتويج بلقب الدوري المغربي مع نادي المغرب الفاسي، حيث طلب مسؤولو الزمالك من وكلائه تقديم تنازلات وتخفيض الشروط المالية لإتاحة الفرصة لإبرام الاتفاق.

ومن المقرر أن تحسم الساعات القادمة الموقف النهائي للملف، حيث يُنتظر عقد جلسة مفصلة وأخيرة عبر تقنية Video Call (زوم) مع راشوفيتش لاحتواء النقاط الخلافية والوصول لقرار حاسم.