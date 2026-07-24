صناع مسلسل الأمير يفاجئون أحمد عز في عيد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 24 يوليو 2026 07:20 صباحاً - احتفل طاقم عمل مسلسل "الأمير" بعيد ميلاد النجم أحمد عز الـ55 في كواليس التصوير بالقاهرة، وذلك بالتزامن مع إنجاز المشاهد الأخيرة داخل مصر قبل الانتقال إلى المملكة العربية السعودية لاستكمال بقية مشاهد العمل الداخلي والخارجي.

مفاجأة بالـ "جلباب" وتحطيم الأرقام القياسية

وفوجئ الفنان أحمد عز فور خروجه من "الكرفان" مرتدياً الجلباب الأبيض والقلنسوة (ملابس الشخصية) بالتحضيرات التي أعدها الفريق، والتي تضمنت كعكة ضخمة زُينت بملصقات لأبرز بوسترات أعماله السينمائية.

وأشادت العبارات المدونة على "التورتة" بأرقام عز الاستثنائية، كونه صاحب أعلى إيراد يومي وفي مواسم الأعياد بتاريخ السينما المصرية.

وعبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، أظهر مقطع فيديو أعدته إدارة أعماله سعادة النجم البالغة بهذه اللفتة الأخوية، حيث حرص على توجيه الشكر لزملائه والتقاط الصور التذكارية معهم.

دراما جاسوسية بمعايير عالمية

ويرصد مسلسل "الأمير" قصة ضابط مصري يخوض مهمة سرية وشديدة الخطورة بتجسيد هوية أحد أعتى العناصر الإرهابية المطلوبة دولياً. وتتعقد الأحداث عقب انكشاف أمره، ليجد نفسه في سباق مع الزمن لمنع مخطط إجرامي واختراق شبكات الخيانة.

العمل من فكرة المستشار تركي آل الشيخ، وتأليف صلاح الجهيني، وإخراج العالمي ستيفن هوبكنز. ويشارك في بطولته نخبة عربية ودولية تضم أمينة خليل، سامي الشيخ، توبا بيوكستون، مريم أوزرلي، بيدرو ألونسو، وبول أندرسون.

تحطيم قياسات "غينيس" عبر فيلم "7Dogs"

وفي سياق متصل، يستمر أحمد عز في تصدر المشهد السينمائي من خلال فيلمه "7Dogs" المعروض حالياً، والذي يُعد الضخم إنتاجياً بالمنطقة بميزانية تجاوزت 40 مليون دولار.

الفيلم صور بالكامل داخل استوديوهات "الحصن Big Time" بالرياض، ودخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية عبر تسجيل أكبر انفجار سينمائي وأعلى كمية متفجرات بمشهد واحد.

الفيلم من تأليف تركي آل الشيخ، وإخراج الثنائي عادل العربي وبلال فلاح، ويجمع عز بالنجم كريم عبد العزيز إلى جانب مونيكا بيلوتشي، سلمان خان، وسانجاي دوت، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول تعاون ضابط إنتربول مع مجرم سابق للإطاحة بمنظمة إجرامية دولية.