سيراميكا وزد يتنافسان على ضم بدر موسى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يوليو 2026 05:12 صباحاً - دخل ناديا سيراميكا كليوباترا وزد في منافسة قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل التعاقد مع الفلسطيني بدر موسى مهاجم فريق بتروجت، بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب خلال الموسم الماضي، والتي جعلته محط اهتمام عدد من أندية الدوري المصري الممتاز.

وتسعى إدارة الناديين لتدعيم الخط الهجومي بعناصر جديدة قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث يرى مسؤولو سيراميكا وزد أن بدر موسى يمتلك المقومات الفنية التي تؤهله لتقديم إضافة قوية، خاصة في ظل قدرته على التسجيل وصناعة الفرص.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة بتروجت موقف اللاعب خلال الفترة المقبلة، حيث ستقوم بدراسة العروض المقدمة لاختيار العرض الأفضل من الناحية المالية والفنية، بما يحقق مصلحة النادي واللاعب.

تألق بدر موسى يجذب اهتمام الأندية

ونجح بدر موسى في لفت الأنظار خلال مشاركته مع بتروجت في الموسم الماضي، بعدما ظهر بمستوى مميز في منافسات الدوري، ليصبح أحد العناصر المطلوبة في سوق الانتقالات الصيفية،وشارك اللاعب الفلسطيني، صاحب الـ27 عامًا، في 34 مباراة بقميص الفريق البترولي خلال الموسم الماضي، وتمكن من تسجيل 8 أهداف، بالإضافة إلى صناعة هدفين لزملائه، ليؤكد قدراته الهجومية ومساهمته الفعالة في نتائج الفريق،ويمتلك بدر موسى خبرات جيدة في الدوري المصري، كما يتميز بالقدرة على التحرك داخل منطقة الجزاء، وإنهاء الهجمات، وهو ما جعله هدفًا لعدد من الأندية الراغبة في تدعيم صفوفها قبل بداية الموسم الجديد.

بتروجت يدرس عروض رحيل بدر موسى

ولا تمانع إدارة بتروجت رحيل بدر موسى خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة في ظل وجود اهتمام من أندية الدوري الممتاز بالحصول على خدماته،وينتهي عقد اللاعب الحالي مع النادي البترولي بنهاية الموسم المقبل، وهو ما يمنح إدارة بتروجت فرصة لتحقيق استفادة مالية من رحيله حال وصول عرض مناسب يتوافق مع طموحات النادي،وتدرس إدارة بتروجت جميع العروض المقدمة للاعب، حيث سيكون القرار النهائي بناءً على العرض الأفضل من الناحية المالية، بالإضافة إلى المشروع الرياضي للنادي الذي سيحصل على خدمات اللاعب.

سيراميكا يسعى لمواصلة تدعيم صفوفه

ويأتي اهتمام سيراميكا كليوباترا بضم بدر موسى ضمن خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال الصيف الجاري، خاصة بعدما قدم الفريق موسمًا جيدًا ونجح في إنهاء منافسات الدوري بالمراكز المتقدمة،ويعمل الجهاز الفني بقيادة علي ماهر على تعزيز قائمة الفريق بعناصر جديدة قادرة على المنافسة بقوة خلال الموسم المقبل، خاصة في ظل رغبة النادي في مواصلة التطور وتحقيق نتائج أفضل،وكان سيراميكا قد أبرم عدة صفقات خلال الميركاتو الصيفي، لتدعيم مختلف المراكز، ويسعى لاستكمال تدعيماته قبل انطلاق الموسم الجديد.

زد يدخل المنافسة بقوة على الصفقة

من جانبه، يرغب نادي زد في الحصول على خدمات بدر موسى، ضمن خطته لبناء فريق قوي قادر على المنافسة خلال الفترة المقبلة،وتواصل إدارة زد العمل على تدعيم الفريق بصفقات مميزة، بعد التعاقد مع عدد من اللاعبين خلال الفترة الماضية، في إطار مشروع النادي لتكوين قائمة متوازنة تجمع بين الخبرة والشباب،ويبحث الجهاز الفني بقيادة محمد شوقي عن إضافة عناصر هجومية جديدة تمنح الفريق حلولًا إضافية، خاصة مع المنافسة القوية المنتظرة في الموسم المقبل.

بتروجت يرحب برحيل ثلاثة لاعبين

وفي سياق متصل، رحبت إدارة بتروجت برحيل الثلاثي بدر موسى وأدهم حامد وتوفيق محمد خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد تلقيهم عروضًا رسمية من بعض الأندية،وطالبت إدارة النادي اللاعبين بالحفاظ على تركيزهم خلال الفترة الحالية، على أن يتم حسم مستقبلهم بعد دراسة العروض المقدمة واختيار الأنسب لجميع الأطراف،ويحظى الثلاثي باهتمام عدد من أندية الدوري، خاصة بعد المستويات التي قدموها خلال الموسم الماضي، حيث أصبح أدهم حامد هدفًا لأكثر من فريق، بينما تتابع بعض أندية القمة موقف توفيق محمد.