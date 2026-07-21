7 فواكه صيفية ينصح بها خبراء التغذية: تعزز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 يوليو 2026 02:40 مساءً - مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تزداد حاجة الجسم إلى السوائل والعناصر الغذائية التي تساعد على تعويض ما يفقده بسبب التعرق، والحفاظ على نشاطه وصحته، وتعد الفواكه الصيفية من أفضل الخيارات الغذائية خلال هذه الفترة، إذ تجمع بين الترطيب الطبيعي والقيمة الغذائية العالية، بفضل احتوائها على الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة.

فإن تناول الفواكه في موسمها يمنح الجسم أكبر استفادة غذائية، لأنها تكون أكثر نضجًا وطزاجة، فضلًا عن انخفاض أسعارها مقارنة بالثمار المتوافرة خارج الموسم.

لماذا تعد الفواكه الصيفية خيارًا صحيًا؟

يشير خبراء التغذية إلى أن الفواكه الصيفية لا تقتصر فوائدها على ترطيب الجسم، بل تساهم أيضًا في دعم الجهاز المناعي، وتحسين صحة القلب، وتعزيز الهضم، والحد من الالتهابات، إلى جانب دورها في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة.

وفيما يلي أبرز الفواكه التي ينصح بإضافتها إلى النظام الغذائي خلال الصيف:

1- البطيخ.. أفضل فاكهة لمقاومة حرارة الصيف

يعد البطيخ من أكثر الفواكه احتواءً على الماء، إذ تزيد نسبة السوائل فيه على 90%، ما يجعله خيارًا مثاليًا للحفاظ على ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة.

كما يحتوي على:

فيتامين A.

فيتامين C.

الليكوبين، أحد مضادات الأكسدة التي تدعم صحة القلب وتساعد في تقليل الالتهابات.

2- الخوخ.. يدعم الهضم ويحمي الخلايا

يتميز الخوخ بغناه بالألياف الغذائية التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتزيد الشعور بالشبع، كما يحتوي على البوتاسيوم وفيتامين C ومركبات نباتية مضادة للأكسدة تساهم في حماية خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

3- الكرز.. مفيد للقلب ويساعد على النوم

يحتوي الكرز على مركبات الأنثوسيانين، وهي مضادات أكسدة ترتبط بدعم صحة القلب وتقليل الالتهابات.

كما يحتوي، خاصة الكرز الحامض، على نسبة من هرمون الميلاتونين، الذي قد يساعد في تحسين جودة النوم لدى بعض الأشخاص.

4- التوت الأزرق.. غذاء مثالي لصحة الدماغ

يصنف التوت الأزرق ضمن أكثر الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، خاصة الأنثوسيانين، التي تشير الدراسات إلى دورها في دعم الذاكرة وتحسين الوظائف الإدراكية.

كما يوفر:

الألياف الغذائية.

فيتامين C.

المنجنيز.

5- الفراولة.. تقوي المناعة وتحافظ على القلب

تعد الفراولة من أفضل المصادر الطبيعية لفيتامين C، الذي يعزز كفاءة الجهاز المناعي ويساعد في إنتاج الكولاجين الضروري لصحة الجلد.

كما تحتوي على:

الألياف.

مضادات الأكسدة.

مركبات نباتية تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي ودعم صحة القلب.

6- المانجو.. غنية بالفيتامينات المهمة

توفر المانجو كميات كبيرة من فيتاميني A وC، بالإضافة إلى الألياف ومضادات الأكسدة، ما يجعلها مفيدة لصحة العينين والجلد والمناعة.

ورغم فوائدها، ينصح خبراء التغذية بتناولها باعتدال، خاصة لمرضى السكري، لاحتوائها على سكريات طبيعية.

7- الشمام.. يجمع بين التغذية والترطيب

يتميز الشمام بنسبة مرتفعة من الماء، كما يحتوي على:

فيتامين A.

فيتامين C.

البوتاسيوم.

وتساعد هذه العناصر في الحفاظ على توازن السوائل داخل الجسم، ودعم الجهاز المناعي، وتعزيز صحة الجلد.

لماذا يفضل تناول الفاكهة في موسمها؟

يوضح خبراء التغذية أن الفواكه الموسمية تتمتع بعدة مزايا، أبرزها:

قيمة غذائية أعلى.

مذاق أفضل ونضج طبيعي.

أسعار أقل مقارنة بالفواكه خارج الموسم.

محتوى أكبر من الفيتامينات ومضادات الأكسدة.

نصائح للاستفادة القصوى من الفواكه الصيفية

للحصول على أكبر فائدة صحية، ينصح الخبراء بما يلي:

غسل الفاكهة جيدًا قبل تناولها.

تناولها كاملة بدلًا من العصائر للاستفادة من الألياف.

التنويع بين أنواع الفاكهة المختلفة للحصول على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية.

الاعتدال في الكميات، خاصة لمرضى السكري، مع احتساب السكريات الطبيعية ضمن النظام الغذائي اليومي.

حفظ الفواكه بطريقة صحيحة للحفاظ على قيمتها الغذائية وطزاجتها.

فوائد الفواكه الصيفية لصحة الجسم

يساعد تناول الفواكه الصيفية بانتظام ضمن نظام غذائي متوازن على:

ترطيب الجسم وتعويض السوائل.

تقوية الجهاز المناعي.

دعم صحة القلب والأوعية الدموية.

تحسين عملية الهضم.

تقليل الالتهابات.

حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي.

تعزيز صحة الجلد والعينين.

المساهمة في الوقاية من الأمراض المزمنة.

ويؤكد خبراء التغذية أن إدراج الفواكه الموسمية في الوجبات اليومية يعد من أبسط العادات الصحية التي تمنح الجسم احتياجاته من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وتساعد على الحفاظ على النشاط والصحة طوال فصل الصيف.