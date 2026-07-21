مصطفى شوبير ضمن أفضل حراس مونديال 2026

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 يوليو 2026 01:48 صباحاً - واصل مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، حصد الإشادات بعد ظهوره المميز خلال بطولة كأس العالم 2026، بعدما احتل مركزًا متقدمًا في تقييم أفضل حراس البطولة وفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ليؤكد تألقه في واحدة من أكبر البطولات العالمية.

وحصل شوبير على المركز الثامن في ترتيب تقييم حراس كأس العالم، متفوقًا على عدد كبير من الحراس المشاركين في البطولة، حيث جاء تقييمه مساويًا لتقييم الإسباني أوناي سيمون، حارس منتخب إسبانيا بطل العالم وأفضل حارس في البطولة.

مصطفى شوبير ضمن أفضل 10 حراس في كأس العالم

احتفلت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالإنجاز الذي حققه مصطفى شوبير خلال منافسات كأس العالم 2026،وكتبت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة: "من بين 145 حارسًا في كأس العالم، مصطفى شوبير في المركز الثامن في تقييم حراس كأس العالم بحسب الموقع الرسمي لفيفا، بتقييم يعادل تقييم أوناي سيمون بطل العالم وأفضل حارس في البطولة"،ويعد هذا الترتيب إنجازًا كبيرًا للحارس المصري، خاصة أن المنافسة شهدت مشاركة نخبة من أفضل حراس المرمى حول العالم، وهو ما يعكس المستوى الذي قدمه شوبير خلال مباريات المنتخب الوطني.

تألق شوبير يعكس قوة الحراسة المصرية

جاء ظهور مصطفى شوبير في قائمة أفضل حراس كأس العالم ليؤكد تطور مستوى حراسة المرمى في الكرة المصرية، بعدما نجح الحارس الشاب في تقديم مستويات قوية خلال مشوار الفراعنة بالبطولة،وأسهم شوبير في حفاظ منتخب مصر على توازنه خلال عدد من المباريات الصعبة، وظهر بثقة كبيرة أمام منافسين يمتلكون عناصر هجومية مميزة،ويعد هذا النجاح امتدادًا لمسيرة اللاعب الذي نجح خلال السنوات الماضية في إثبات نفسه، سواء مع ناديه أو مع المنتخب الوطني، ليصبح أحد أبرز الحراس المصريين في الفترة الحالية.

منتخب مصر يحقق إنجازًا تاريخيًا في المونديال

ارتبط تألق مصطفى شوبير بالظهور التاريخي لمنتخب مصر في كأس العالم 2026، حيث نجح الفراعنة في الوصول إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتهم بالبطولة،وقدم المنتخب المصري أداءً قويًا أمام كبار المنتخبات العالمية، وكان قريبًا من مواصلة مشواره بعد مواجهة الأرجنتين في الدور ثمن النهائي، قبل الخسارة بنتيجة 3-2،وشهدت البطولة تألق عدد من لاعبي المنتخب، وهو ما ساهم في تحسين صورة الكرة المصرية على المستوى العالمي.

اتحاد الكرة يستعد لحسم مدرب منتخب 2010

وفي سياق آخر، يستعد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم للإعلان خلال الأيام المقبلة عن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر مواليد 2010،ويأتي تشكيل الجهاز الفني الجديد ضمن خطة الاتحاد لتجهيز هذا الجيل مبكرًا، خاصة مع اقتراب التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم الخاصة بهذه الفئة العمرية،ويهدف اتحاد الكرة إلى إعداد منتخب قوي قادر على المنافسة قارياً وعالمياً، والاستفادة من التجارب الناجحة السابقة في منتخبات الناشئين.

نجاح تجربة منتخبات الأعمار السنية

يرغب مسؤولو اتحاد الكرة في استكمال النجاحات التي ظهرت خلال السنوات الماضية في منتخبات الناشئين، خاصة تجربة منتخب 2008، الذي قدم عددًا من المواهب التي بدأت طريقها نحو الاحتراف الخارجي،ومن أبرز هذه المواهب الثنائي حمزة عبد الكريم وبلال عطية، اللذان ظهرا بشكل مميز وحصلا على فرص للتطور خارج مصر،ويأمل الاتحاد في تكرار هذه التجربة مع منتخب مواليد 2010، من خلال اختيار جهاز فني مناسب ووضع برنامج إعداد قوي.

استبعاد المدرب الأجنبي لقيادة منتخب 2010

استقر اتحاد الكرة بشكل نهائي على أن يكون المدير الفني الجديد لمنتخب مصر مواليد 2010 مصري الجنسية، مع استبعاد فكرة التعاقد مع مدرب أجنبي،ويأتي هذا القرار بسبب ثقة مسؤولي الجبلاية في الكفاءات الوطنية وقدرتها على قيادة منتخبات الناشئين، إلى جانب الرغبة في منح المدربين المصريين فرصة لتطوير المواهب الجديدة،ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن اسم المدير الفني خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من دراسة السير الذاتية للأسماء المرشحة.