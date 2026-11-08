بورصة الكويت تغلق على انخفاض
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 46.43 نقطة بنسبة 0.54 في المئة ليبلغ مستوى 8500.28 نقطة وسط تداول 199.3 مليون سهم عبر تنفيذ 12011 صفقة نقدية بقيمة 53.2 مليون دينار كويتي (نحو 172.2 مليون دولار أمريكي).
كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 57.99 نقطة بنسبة 0.68 في المئة ليبلغ مستوى 8476.67 نقطة من خلال تداول 88.8 مليون سهم عبر عقد 6043 صفقة نقدية بقيمة 14.6 مليون دينار (نحو 47.4 مليون دولار).
بدوره انخفض مؤشر السوق الأول 46.39 نقطة بنسبة 0.52 في المئة ليبلغ مستوى 8946.45 نقطة من خلال تداول 110.5 مليون سهم عبر إبرام 5968 صفقة نقدية بقيمة 38.5 مليون دينار (نحو 125.1 مليون دولار).
أما مؤشر (رئيسي 50)، فقد تراجع 74.38 نقطة بنسبة 0.78 في المئة ليبلغ مستوى 9475.61 نقطة من خلال تداول 71.4 مليون سهم عبر تنفيذ 4426 صفقة نقدية بقيمة 12.1 مليون دينار (نحو 39.3 مليون دولار).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بورصة الكويت تغلق على انخفاض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.