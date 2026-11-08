محمد صلاح يقود طرابزون سبور لإسقاط ألانيا بثنائية بالدوري التركي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 10:29 مساءً - حقق فريق طرابزون سبور فوزًا مستحقًا على حساب مضيفه ألانيا سبور بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعتهما مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري التركي، ليواصل الفريق نتائجه الإيجابية ويعزز موقعه في سباق المنافسة على اللقب.

وجاءت بداية التسجيل عن طريق واجنر بينا، الذي منح طرابزون سبور التقدم في الدقيقة 17، قبل أن يضيف النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 34، مؤكدًا تفوق فريقه وحصوله على النقاط الثلاث.

وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح ضمن التشكيل الأساسي، ونجح خلالها في العودة إلى هز الشباك، بعدما غاب عن التسجيل في المواجهات الثلاث الأخيرة أمام ريزه سبور وغازي عنتاب في الدوري المحلي، وفرايبورج الألماني في دوري المؤتمر الأوروبي.

وبهذه النتيجة، رفع طرابزون سبور رصيده إلى 25 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي، بعدما حقق انتصاره الثامن هذا الموسم، مواصلًا الضغط على فرق المقدمة ومطاردته لصدارة المسابقة.

على الجانب الآخر، توقف رصيد ألانيا سبور عند 12 نقطة، ليستقر في المركز الثالث عشر، عقب تعرضه لخسارة جديدة على ملعبه.

وكان طرابزون سبور قد تعرض للهزيمة أمام فرايبورج الألماني بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المؤتمر الأوروبي، وهي النتيجة التي أنهت سلسلة انتصارات الفريق المتتالية، والتي استمرت لسبع مباريات في مختلف البطولات تحت قيادة مدربه الألماني توماس رايس.