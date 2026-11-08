القاهرة تستعد لافتتاح أول "شلتر" حكومى للكلاب الضالة على مساحة 5000 متر.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 10:29 مساءً - ​أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عن الانتهاء الكامل من الاستعدادات والتجهيزات الجارية لافتتاح أول "شلتر" (مأوى مركزي علمي) مخصص لإيواء وتأهيل والسيطرة على الكلاب الضالة بالمحافظة، والذي تم إنشاؤه على مساحة 5000 متر مربع شرق طريق الأوتوستراد بمدينة التبين.

​ويأتي هذا المشروع بالتعاون والتنسيق الشامل بين محافظة القاهرة وكل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبمشاركة ممثلي جمعيات الرفق بالحيوان ومؤسسات المجتمع المدني في آليات الإدارة التشغيلية، لتطوير منظومة التعامل مع الحيوانات الضالة وفق أحدث المعايير العلمية والإنسانية الدولية.

​تجهيزات طبية وغرف رعاية متطورة

​وأوضح محافظ القاهرة أن المشروع تم تصميمه ليكون نموذجًا حضاريًا متكاملًا؛ حيث يضم:

​112 غرفة رعاية مجهزة: صُممت وفق الاشتراطات البيطرية لرعاية واستيعاب الأعداد المستهدفة بشكل آمن.

ويضم الشلتر فريقًا متخصصًا من الأطباء البيطريين لتقديم خدمات الفحص الطبي، وإجراء عمليات التعقيم والجراحة، وتلقيح الحيوانات بالتطعيمات واللقاحات المضادة لمرض السعار.

​تنسيق موقع صديق للبيئة: يشتمل الموقع على مساحات خضراء واسعة وممرات مكسوة بالإنترلوك وطبقات خرسانية لتعزيز مستويات النظافة العامة والسلامة الصحية.

​آليات العمل وبرنامج التبني

​وتعتمد آلية العمل داخل المأوى على تجميع الكلاب من المناطق ذات التجمع الكثيف بالشارع وخضوعها لبروتوكول طبي محدد؛ حيث يُجرى تعقيمها وتحصينها ضد الأمراض، ​كما تتيح المحافظة عبر هذا الشلتر خدمة "التبني" للمواطنين والمهتمين بالرفق بالحيوان، وذلك بعد الاطمئنان التام على سلامتها الصحية وحصولها على كافة الشهادات والتطعيمات البيطرية اللازمة، مع توفير خطوط ساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بشأن تجمعات الكلاب للتعامل السريع معها.

يُذكر أن إنشاء شلتر التبين يأتي في إطار خطة محافظة القاهرة للحد من الظواهر السلبية الناتجة عن انتشار الكلاب الضالة في الشوارع والاستجابة لشكاوى المواطنين، وذلك عبر الاستعاضة عن الطرق التقليدية بأساليب علمية وإنسانية ترتكز على التعقيم والتطعيم والحد من التكاثر العشوائي دون الإخلال بالتوازن البيئي. وأكدت المحافظة أن هذا الشلتر يمثل المرحلة الأولى التي يُخطط لتعميم نموذجها في مناطق ومدن أخرى تابعة للمحافظة مستقبلاً.

شلتر حكومى بالتبين للكلاب الضالة

أول شلتر للكلاب الضالة بالتبين

أول شلتر للكلاب الضالة

تجهيز أول شلتر للكلاب الضالة

أول شلتر للكلاب الضالة

الشلتر الحكومى بالتبين