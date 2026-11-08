فريال أشرف تقود قائمة منتخب مصر للكاراتيه في تحدي كأس العالم بالصين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 10:29 مساءً - كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر للكاراتيه عن القائمة الرسمية للعناصر المختارة للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للكاراتيه، المقرر إقامتها في الصين خلال الفترة من 15 إلى 23 نوفمبر الجاري، وسط طموحات كبيرة بتحقيق نتائج مميزة وحصد المزيد من الميداليات.

وضمت قائمة منتخب الرجال مجموعة من أبرز اللاعبين، وهم يوسف عماد، طه طارق، عبد الله هشام، أحمد رجب، عمر أشرف، الحسن محمد، عادل محمد، ويوسف هاني.

وعلى صعيد منافسات السيدات، تشارك مصر بمجموعة مميزة من البطلات، تتقدمهن فريال أشرف، صاحبة الإنجازات العالمية، إلى جانب منة شعبان، أحلام حمدي، رحمة محمد، نورسين محمد، آية هشام، جنى خميس، حبيبة أحمد، ومريم أحمد.

ويواصل لاعبو ولاعبات المنتخب استعداداتهم من خلال التدريبات والمعسكرات النهائية، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق المنافسات.

ويتطلع المنتخب المصري إلى تقديم مستويات قوية خلال البطولة، والمنافسة على المراكز الأولى واعتلاء منصات التتويج، بما يعزز مكانة الكاراتيه المصري على الساحة الدولية ويضيف إنجازات جديدة للرياضة المصرية.