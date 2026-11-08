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تنفيذا لتوجيهات السيدة انتصار السيسي.. الهلال الأحمر يتحرك لرصد احتياجات أسر ضحايا قطار العياط

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  • تنفيذا لتوجيهات السيدة انتصار السيسي.. الهلال الأحمر يتحرك لرصد احتياجات أسر ضحايا قطار العياط 1/5
  • تنفيذا لتوجيهات السيدة انتصار السيسي.. الهلال الأحمر يتحرك لرصد احتياجات أسر ضحايا قطار العياط 2/5
  • تنفيذا لتوجيهات السيدة انتصار السيسي.. الهلال الأحمر يتحرك لرصد احتياجات أسر ضحايا قطار العياط 3/5
  • تنفيذا لتوجيهات السيدة انتصار السيسي.. الهلال الأحمر يتحرك لرصد احتياجات أسر ضحايا قطار العياط 4/5
  • تنفيذا لتوجيهات السيدة انتصار السيسي.. الهلال الأحمر يتحرك لرصد احتياجات أسر ضحايا قطار العياط 5/5

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 10:29 مساءً - تنفيذًا لتوجيهات السيدة انتصار السيسي، حرم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والرئيسة الشرفية للهلال الأحمر المصري، وجه الهلال الأحمر المصري فرق إدارة الحالة إلى المستشفيات وأماكن تواجد أسر ضحايا ومصابي حادث قطار العياط، لرصد الاحتياجات العاجلة للمتضررين وأسرهم، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم والمساندة الإنسانية، وفقًا لاحتياجات كل حالة.

 

وتعمل الفرق على الوقوف على الاحتياجات الفعلية للأسر المتضررة، وتحديد أوجه التدخل المطلوبة، بما يضمن سرعة الاستجابة وتوفير المساعدات اللازمة ومساندة الأسر في مواجهة تداعيات الحادث.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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