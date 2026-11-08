ناشئات سلة مصر يكتبن التاريخ في أولمبياد الشباب.. إنجاز غير مسبوق بالتأهل لنصف النهائي لأول مرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 10:29 مساءً - حقق منتخب مصر للناشئات لكرة السلة إنجازًا تاريخيًا، بعدما حجز مقعده في الدور نصف النهائي من منافسات أولمبياد الشباب 2026، المقامة حاليًا بالعاصمة السنغالية داكار، في إنجاز يحدث للمرة الأولى في تاريخ كرة السلة المصرية.

وجاء تأهل ناشئات الفراعنة عقب تحقيق فوز مثير على منتخب كينيا في الدور ربع النهائي، بنتيجة 14-13، بعد عودة قوية من لاعبات المنتخب المصري، نجحن خلالها في قلب تأخرهن وتحقيق انتصار ثمين قادهن إلى المربع الذهبي.

وكان المنتخب المصري قد قدم مستويات مميزة خلال مرحلة المجموعات، بعدما حقق انتصارين متتاليين، الأول على حساب منتخب جمهورية التشيك بنتيجة 12-8، والثاني أمام منتخب أوكرانيا بنتيجة 11-10، ليحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي بنجاح.

وتضم قائمة منتخب مصر المشاركة في البطولة أربع لاعبات، هن هانيا ناصر، وجودي وليد، وليلة حسام، ومريم حازم، تحت القيادة الفنية للكابتن محمد يونس.

ويطمح منتخب الناشئات إلى مواصلة عروضه القوية خلال الأدوار المقبلة، ومواصلة كتابة التاريخ في البطولة الأولمبية، من أجل تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل الرياضة المصرية ورفع اسم مصر على منصات التتويج الدولية.