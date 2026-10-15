الذهب يتعافى من أدنى مستوى
ارتفع سعر الذهب بأكثر من واحد بالمئة ، اليوم الخميس ، متعافيا من أدنى مستوى له في أسبوع والذي سجله في الجلسة الماضية، وذلك مع تراجع الدولار وتقييم المستثمرين لاحتمال رفع سعر الفائدة الأمريكية هذا الشهر عقب صدور تقرير يشير إلى ارتفاع التضخم.
وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 4158.63 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أمس الأربعاء أدنى مستوياته منذ السابع من أكتوبر. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 1.8 بالمئة إلى 4180 دولارا للأوقية.
وتراجع الدولار بعد بلوغه أعلى مستوياته في 18 شهرا خلال الليل. ويؤدي انخفاض الدولار إلى جعل المعدن النفيس المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 56.26 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1611.15 دولار وكسب البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1107.83 دولار.
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