الذهب يتجه لأكبر مكاسب أسبوعية

الذهب يتجه لأكبر مكاسب أسبوعيةاستقر سعر الذهب اليوم متجها نحو تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية له منذ يناير الماضي، وسط ترقب المستثمرين لتحركات أسواق الطاقة وبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، بحثا عن مؤشرات بشأن مسار الفائدة.

وحافظ الذهب في المعاملات الفورية على مستواه عند 4235.57 دولار للأوقية (الأونصة)، محققا مكاسب أسبوعية بلغت 4.8 بالمئة، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1 بالمئة إلى 4293.80 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة لتصل إلى 61.26 دولار للأوقية، والبلاتين بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1720.75 دولار، فيما هبط البلاديوم بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1363.50 دولار.