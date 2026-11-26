ناطق الحكومة: تصعيد العدو سيُقابل بالمثلأدان ناطق الحكومة الدكتور عمر البخيتي، التصعيد الإجرامي الذي يمارسه العدو السعودي، مستهدفًا مختلف مقومات حياة المواطن اليمني، من منشآت خدمية وصناعية وموانئ ومطارات وبنى تحتية، إلى جانب المنازل والمساجد وإسطبلات الخيول، وسائر مظاهر الحياة.

واعتبر الدكتور البخيتي في تصريح صحفي، أن استهداف المنشآت الخدمية والصناعية والموانئ والمطارات والبنية التحتية للشعب اليمني، سلوكًا إجراميًا يعكس حجم الهزيمة والفشل الذي وصل إليه نظام آل سعود، ويكشف عن عقلية إجرامية متوحشة اعتادت سفك دماء الأبرياء واستهداف مقومات الحياة.

وأشار إلى أن جرائم النظام السعودي تتواصل بشكل يومي، مخلفةً عشرات الشهداء والجرحى، جلّهم من النساء والأطفال، موضحًا أن هذه الجرائم، تحمل سمات الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

ولفت ناطق الحكومة إلى أن استهداف العابرين الآمنين والمسالمين في طريق سائلة معبق بمديرية المقاطرة، وسقوط شهداء وجرحى بينهم، يأتي ضمن سلسلة من الجرائم التي تطال المدنيين، بما في ذلك استهداف منازل النازحين وإبادة أسر بأكملها كما حدث في رأس العارة، فضلًا عن الجرائم الممنهجة التي تستهدف مقومات معيشة المواطنين والخدمات المرتبطة بحياتهم، كالموانئ والمصانع ومحطات الصرف الصحي.

وقال "إن النظام السعودي واهم إذا اعتقد أن هذه الجرائم يمكن أن تنال من عزيمة الشعب اليمني وإصراره على استعادة حقوقه ونيل استقلاله"، مؤكدًا أن تراجع الشعب اليمني عن حقوقه المشروعة أو خضوعه واستسلامه للإجرام السعودي أمر من سابع المستحيلات.

وشدد الدكتور البخيتي، على أن تمادي العدو في ارتكاب جرائمه بحق أبناء الشعب اليمني سيقود كنتيجة حتمية وطبيعية، إلى رد يمني أشد وأقوى، وضربات متصاعدة تطال أهدافًا أكثر حساسية، مؤكدًا أن كل تصعيد من جانب العدو سيُقابل بتصعيد مماثل، حتى وقف العدوان ورفع الحصار وخروج المحتل السعودي من الجمهورية اليمنية.