احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 نوفمبر 2026 11:29 مساءً -

أكدت وزارة الأوقاف أن المواقف الإنسانية والبطولية التي سطرها المصريون عقب الحادث الأليم، وما شهدته الساعات الماضية من مشاهد التضامن والتكافل والتسابق لإنقاذ المصابين والتبرع بالدم، تعكس أصالة معدن الشعب المصري، وتجسد ما يتمتع به من شهامة ونخوة وتراحم متجذر في نفوس أبنائه، مشددة على أن المصريين يثبتون في كل محنة أن المحبة والتكاتف والتضحية ليست مجرد شعارات، بل قيم أصيلة تظهر بقوة في أوقات الشدائد.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه رغم قسوة الحادث وما خلفه من حزن عميق في نفوس المصريين، على شهداء الحادث الأبرار والمصابين، فإن معدن المصري الأصيل ظهر بوضوح في مشاهد إنسانية وبطولية متتابعة، بدأت بتسابق عدد من المواطنين لتحذير المارة وقائدي السيارات على الطريق، والمخاطرة بحياتهم لإنقاذ أشخاص لا يعرفونهم، قبل وقوع الانفجار مباشرة.

وأضافت أن مشاهد الإسراع إلى موقع الحادث للمشاركة في عمليات الإنقاذ، والتسابق إلى التبرع بالدم للمصابين، والإقبال الكبير على تقديم المساعدات العينية والمالية، جسدت صورة حقيقية للتكافل المجتمعي، حتى إن الضغط الكبير على منظومة التبرعات الإلكترونية أدى إلى تباطؤها من كثافة الإقبال.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن مظاهر التضامن امتدت إلى مختلف مؤسسات المجتمع وقطاعاته، حيث شهدت المستشفيات والهلال الأحمر والمتطوعون مشاهد متواصلة من البذل والعطاء، فيما ارتفعت النداءات داخل المساجد لحث المواطنين على المشاركة في أعمال الإنقاذ والتبرع، وأعلن مواطنون الحداد والتضامن عبر صفحاتهم الشخصية، إلى جانب مبادرات من شخصيات ووجهاء المجتمع لتقديم الدعم بالكلمة والجهد والمال.

ولفتت الوزارة إلى أن بعض المستشفيات اكتفت بما وصل إليها من تبرعات، ووجهت الراغبين في التبرع إلى مستشفيات أخرى لا تزال بحاجة إلى الدعم، في صورة تعكس حجم الإقبال الشعبي وروح المسؤولية والتراحم بين أبناء الوطن الواحد.

وأكدت الوزارة أن هذه المشاهد، على تنوعها، يصعب اختزالها في عمل فني؛ لأنها تعبر عن حقيقة راسخة في الحياة اليومية للمصريين، وتؤكد أن ما يجمع أبناء الوطن أكبر من كل ألم، فهو رباط الوطن والعهد المتجدد بالتكاتف والتضحية والوقوف صفًا واحدًا وقت الأزمات.

وشددت على أن الخيرية متجذرة في أخلاق المصريين، وأن الشعب المصري قادر، حتى في قلب المحنة، على صناعة المنحة وتقديم القدوة في البذل والإيثار، ليثبت كل يوم أنه صاحب معدن أصيل، وأن قيم الشهامة والتراحم والتكافل أفعال ومواقف لا تدعيها الكلمات ولا تشتريها الأموال.

واختتمت وزارة الأوقاف بيانها بتوجيه التحية والتقدير لكل من شارك في إنقاذ المصابين أو التبرع بالدم أو تقديم المساعدات، ولكل مصري جسّد بمعونته وموقفه معنى الشهامة والإنسانية، داعية الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وأهلها، ويديم بينهم المحبة والتراحم، ويجعلهم دائمًا سندًا لبعضهم البعض.