احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 نوفمبر 2026 11:29 مساءً - قدم الإعلامي محمد مصطفى شردي، خالص التعازي والمواساة باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وزملائه بقناة «الحياة» وبرنامج «الحياة اليوم»، للشعب المصري وأسر ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

حادث الوراق يتصدر اهتمام وسائل الإعلام العالمية

وقال شردي، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، إن الحادث الأليم حظي باهتمام واسع من وسائل الإعلام العالمية، التي تداولت الصور ومقاطع الفيديو التي وثقت الحادث وتداعياته.

وأضاف أن البرنامج خصص حلقة لمتابعة تطورات الحادث، واستعراض جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في التعامل مع تداعياته ومساندة أسر الضحايا والمصابين.

تحية لجدعنة المصريين وبطولات المواطنين

ووجّه شردي التحية للمواطنين الذين شاركوا في إنقاذ المصابين، مشيدًا بالمواقف الإنسانية التي قدمها عدد من الشباب، الذين خاطروا بحياتهم من أجل مساعدة الآخرين.

واستعرض الإعلامي قصة أحد ضحايا الحادث، الذي ترك زوجته وتوجه لمساعدة المتضررين وإنقاذهم، قبل أن يفقد حياته، قائلًا: «هي دي الجدعنة المصرية.. جدعنة ولاد البلد».

جهود مكثفة لرجال الإسعاف والحماية المدنية

كما وجّه شردي الشكر إلى رجال الحماية المدنية والإسعاف، مشيدًا بجهودهم في الوصول إلى موقع الحادث رغم التكدسات المرورية وصعوبة تحرك سيارات الطوارئ.

وأشار إلى أن عددًا من رجال الإسعاف والحماية المدنية اضطروا إلى التحرك سيرًا على الأقدام للوصول إلى المصابين في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا تقديره لكل من شارك في جهود الإنقاذ.

تحركات حكومية وتحقيقات لكشف ملابسات الحادث

وأوضح شردي أن مؤسسات الدولة تحركت للتعامل مع تداعيات الحادث، بالتزامن مع مباشرة النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابساته وتحديد المسؤوليات.

واستعرض ما ورد في بيان النيابة العامة بشأن ضبط المتهم بالتسبب في الحادث، مشيرًا إلى أهمية التحقيقات في الكشف عن تفاصيل الواقعة، بعيدًا عن المعلومات غير الدقيقة التي جرى تداولها عقب وقوعها.