احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 نوفمبر 2026 11:29 مساءً -

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بحصر جميع الخسائر التي تعرض لها المتضررون من حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة، والعمل على تعويضهم بشكل كامل.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تلقت تكليفا مباشرا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ وقوع الحادث أمس الأربعاء، بمتابعة تطورات التعامل مع تداعياته وإطلاعه بصورة مستمرة على الإجراءات المتخذة والجهود المبذولة لمساندة أسر الضحايا والمصابين والمتضررين.

وأكد مدبولي أن التوجيهات الرئاسية تشمل حصر الأضرار والخسائر الناتجة عن الحادث تمهيدا لتعويض أصحابها بالكامل، بما يسهم في تخفيف الأعباء التي تعرضوا لها جراء الحريق.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى متابعة مختلف أوجه الدعم المقدمة لأسر المتوفين والمصابين والمتضررين، إلى جانب المبادرات المجتمعية التي انطلقت لمساندتهم، مؤكدا أن هذه التحركات تعكس قيم التكافل والتضامن والمسؤولية بين أبناء المجتمع المصري.

وكشف الحصر المبدئي للخسائر المادية الناتجة عن الحادث عن تضرر 26 سيارة بالإضافة إلى سيارة ميكروباص واحدة، ليصل إجمالي المركبات المتضررة وفقا لهذا الحصر إلى 27 مركبة.

وتأتي توجيهات حصر الخسائر وتعويض المتضررين ضمن جهود الحكومة للتعامل مع آثار الحادث وتقديم المساندة اللازمة للأسر التي تضررت منه.