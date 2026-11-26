احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 نوفمبر 2026 10:25 مساءً - كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن إجمالي المساهمات والتبرعات الطوعية التي جرى الإعلان عنها لدعم أسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، بلغت نحو 200 مليون جنيه، خلال فترة تتراوح بين 6 و7 ساعات من إطلاق رئيس الوزراء الدعوة للمشاركة المجتمعية.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أن عددًا من رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني استجابوا لدعوة الحكومة لتقديم تعويضات استثنائية لأسر المتوفين والمصابين.

وأوضح أن قائمة المساهمين شملت ممدوح عباس، وهشام طلعت مصطفى، والمهندس أحمد عز، وياسين منصور، ومحمد لطفي منصور، والنائب أحمد أبو هشيمة، وأحمد شلبي، والدكتورة نوال الدجوي، وشركة ريان أوتوموتيف إيجيبت.

وأشار إلى أن مساهمات الجمعيات الأهلية بلغت نحو 24 مليون جنيه، فيما وجّه البنك المركزي المصري اتحاد بنوك مصر بتقديم دعم مبدئي بقيمة 60 مليون جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن قطاع الطيران المدني، بشقيه العام والخاص، خصص 30 مليون جنيه لدعم المتضررين من الحادث، لافتًا إلى أهمية الاستجابة المجتمعية السريعة لمساندة الأسر.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن أي تعويضات مالية لن تعوض الأسر عن فقدان ذويها أو تجبر آلامها، إلا أن واجب الدولة يفرض عليها التحرك وتقديم جميع أوجه الدعم، بالتعاون مع شركائها من رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني.

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