غوردون يقود برشلونة لاكتساح صباحسجل الإنجليزي أنتوني غوردون ثنائية ليقود برشلونة لفوز مريح خارج أرضه على فريق صباح الأذربيجاني بنتيجة 4 - 1 ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.

واكتفى برشلونة بهدف وحيد في الشوط الأول، سجله غوردون في الدقيقة 31، وعاد اللاعب الإنجليزي ليسجل مجددا في الدقيقة 51، وأضاف زميلاه كريم أديمي وغابرييل جيسوس الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 55 و60، بينما قلص جوي لانس ميكلز النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 63.

ورفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع متساوياً مع أندية باريس سان جيرمان حامل اللقب وكومو الإيطالي وريال بيتيس، بينما تجمد رصيد صباح عند 3 نقاط في المركز 32 من أصل 36 نادياً في هذه المرحلة.

ومن براغ، عاد فياريال الإسباني بفوز ثمين بهدف على سبارتا سجّله الكندي تايجون بوشانان في الدقيقة الـ52 بعد مباراة كان فيها صاحب الأرض أفضل، وخاصة في الشوط الثاني بعد تأخّره بالنتيجة، وبهذا الفوز رفع فريق الغوّاصات الصفراء رصيده إلى 6 نقاط محتلاً المركز 22 مؤقتاً، بينما بقي سبارتا براغ من دون فوز محتلاً المركز 34 بنقطة واحدة.