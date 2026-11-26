حصيلة ضحايا العدوان خلال يومينأعلنت وزارة الصحة والبيئة، استشهاد وإصابة 44 مدنيا جراء العدوان السعودي خلال الساعات الـ 48 الماضية في أمانة العاصمة ومحافظات لحج وتعز وصعدة وعمران والبيضاء وحجة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان صدر عنها، أن جرائم العدو السعودي أدت إلى استشهاد 19 مدنياً، بينهم نساء وأطفال وإصابة 25 آخرين، بينهم ستة أطفال وخمس نساء.

وأشارت إلى أن حصيلة الضحايا منذ تصعيد العدو السعودي الأخير ارتفعت إلى ألف و541 شهيداً وجريحاً، منهم 510 شهداء، وألف و31 جريحا.