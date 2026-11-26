حصيلة ضحايا العدوان خلال يومين
أعلنت وزارة الصحة والبيئة، استشهاد وإصابة 44 مدنيا جراء العدوان السعودي خلال الساعات الـ 48 الماضية في أمانة العاصمة ومحافظات لحج وتعز وصعدة وعمران والبيضاء وحجة.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان صدر عنها، أن جرائم العدو السعودي أدت إلى استشهاد 19 مدنياً، بينهم نساء وأطفال وإصابة 25 آخرين، بينهم ستة أطفال وخمس نساء.
وأشارت إلى أن حصيلة الضحايا منذ تصعيد العدو السعودي الأخير ارتفعت إلى ألف و541 شهيداً وجريحاً، منهم 510 شهداء، وألف و31 جريحا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : حصيلة ضحايا العدوان خلال يومين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.