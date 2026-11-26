احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 نوفمبر 2026 02:17 صباحاً - حرص النجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور، على تقديم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، معربًا عن خالص مواساته لأسر المتوفين، ومتمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكتب محمد صلاح رسالة عبر حسابه، قال فيها: «خالص العزاء لأسر ضحايا حادث دائري الوراق، وأمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين».

وتأتي رسالة قائد منتخب مصر في إطار تعبيره عن تضامنه مع أسر ضحايا الحادث الأليم، ومساندته للمصابين في هذه الظروف الصعبة.

تعزية محمد صلاح

وارتفع عدد المتوفين لـ 30 شخصا وإصابة 25 آخرين إثر حريق سيارة نقل محملة بمواد بترولية فى الطريق الدائرى فى منطقة الوراق، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى، ويستكمل رجال الإسعاف عمليات اسعاف مواطنين بمحيط الحادث .