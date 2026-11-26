احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 نوفمبر 2026 03:29 مساءً - كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص يستقلون مركبة «توك توك» ببيع المواد المخدرة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط مركبة التوك توك الظاهرة في الفيديو ومستقليها، وهم 3 عاطلين مقيمون بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدر البودر وفرد خرطوش.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة وحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية.