الذهب يستقر بعد هبوط حاد
استقرت أسعار الذهب اليوم، بعد هبوطها في الجلسة الماضية إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام؛ إذ عززت بيانات التضخم الأمريكية المرتفعة التوقعات برفع أسعار الفائدة.
واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3580.87 دولارًا للأوقية /الأونصة/.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.2 بالمائة إلى 3578.70 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدًا بالمائة إلى 41.64 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 1.6 بالمائة إلى 1301.33 دولار، وصعد البلاديوم 2.1 بالمائة إلى 880.50 دولار.
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