الذهب يهبط 3%
انخفضت أسعار الذهب، اليوم، بأكثر من ثلاثة بالمئة لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 3 بالمئة إلى 3445.89 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا أدنى مستوى منذ أغسطس 2025، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 3.3 بالمئة إلى 3445.10 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 5.4 بالمئة إلى 38.65 دولار للأوقية لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس 2025، فيما تراجع البلاتين 4.1 بالمئة إلى 1224.13 دولار، وانخفض البلاديوم 3.2 بالمئة إلى 826 دولارا.
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