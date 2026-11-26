بورصة الكويت تغلق على انخفاضأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 8.04 نقطة بنسبة بلغت 0.09 في المئة ليبلغ مستوى 8496.83 نقطة.

وتم تداول 208.2 مليون سهم عبر 14961 صفقة نقدية بقيمة 53.5 مليون دينار (نحو 165.3 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 21.66 نقطة بنسبة بلغت 0.26 في المئة ليبلغ مستوى 8441.65 نقطة من خلال تداول 74.7 مليون سهم عبر 6824 صفقة نقدية بقيمة 13.4 مليون دينار (نحو 41.4 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 14.74 نقطة بنسبة بلغت 0.16 في المئة ليبلغ مستوى 8949.53 نقطة من خلال تداول 133.5 مليون سهم عبر 8137 صفقة بقيمة 40.18 مليون دينار (نحو 124.15 مليون دولار).

في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 46.88 نقطة بنسبة بلغت 0.51 في المئة ليبلغ مستوى 9152.71 نقطة من خلال تداول 59.9 مليون سهم عبر 4471 صفقة نقدية بقيمة 10.4 مليون دينار (نحو 32.13 مليون دولار).